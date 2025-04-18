400坪台隆手創館旗艦店進駐南港LaLaport　西村優志獨家快閃店登場

▲台隆手創館於南港LaLaport開設全台最大門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大台隆手創館「台北旗艦店」進駐南港LaLaport，不同於過去以中小型店面為主的空間規劃，這次以近400坪開放式賣場、35米寬敞門面，成為目前全台最大規模的台隆門市。店型升級後商品內容與購物體驗也明顯進化，瞄準想一次滿足全家日常所需的生活選物市場，預計4／19正式開幕。

新開幕的南港店以五大生活主題專區作為空間核心，包括美妝保養、舒壓按摩、安眠放鬆、旅遊戶外與潮流IP等分類，導入超過兩萬件日本選品，讓消費者在單一動線中就能迅速找到所需。從日系家居雜貨、美妝清潔用品到風格家具與寵物用品，幾乎囊括現代生活中各種微型需求。不僅商品齊全，現場也設有商品導引系統與試用體驗區，提升整體遊逛的便利度與互動性。

為迎接開幕，還獨家設置的日本插畫家NishimuraYuji-西村優志快閃專區，筆下熱門角色「GOKIGEN PANDA」與「LOVE RABBIT」也現身，限定展期至6月底，還有首次登台販售的周邊商品玩偶、文具等，搭配其他熱門IP如吉伊卡哇、公仔盲盒等，準備吸引粉絲掃貨了。

店內選品則結合話題性與實用性，像是日系香氛品牌Oops!推出多款空間精油香氛袋與洗衣膠囊，搭配開幕優惠任選三件666元。另有多功能自拍棒、智慧感應垃圾桶等居家新品，瞄準現代人對生活細節的講究。美妝區導入MilleFée、Dolly Wink、ReFa等品牌新品，滿足喜愛嚐鮮的女性族群。

業者表示，店內每周規劃不同品牌的互動實演活動，從美妝教學、保養試用、按摩器材體驗到清潔產品實測，藉由專人示範與親手體驗，讓民眾能更了解商品特性，也增添現場購物的趣味性。

為慶祝開幕，從4／19至5／11期間新加入會員消費滿額可獲贈香氛袋組，單筆消費滿2,000元即贈200元抵用券，無門檻即可使用；另有周末限定排隊優惠品與明信片集章兌換活動，吸引民眾前來挖寶與體驗。

台隆手創館南港店的開幕，顯示品牌逐步轉向大型複合型選物空間的策略發展，也試圖藉由更完整的選品與服務規劃，從單純販售商品，升級為生活風格的策展平台。隨著LaLaport商圈逐漸成形，這座大型新店或將成為南港地區民眾採買生活用品的新據點。

近年用「體驗為核心」的生活用品品牌樂扣樂扣，近期也插旗南港LaLaport門市，主打空間規劃上也更貼近消費者new lifestyle，將店內空間分為「品項及功能齊全一站購足專區」與「主題式情境」區塊，引進時尚美杯穿搭商品互動體驗區，以及「智慧×環保選品」話題專區，讓消費者不僅是購物，還能有更多體驗元素。

其「時尚美杯穿搭」互動體驗區提供咖啡杯、手搖杯等多種杯款選擇，並結合網美打卡牆與穿搭鏡，讓消費者可直接挑選心目中的美杯後立即試拍「杯」搭照，讓杯款成為隨身亮點配件；「智慧×環保選品」話題專區則有延長蔬果保鮮的保鮮盒，以及以植物萃取材質製成、減少2/3碳排放、輕量、耐壓、抗刮更友善地球BISFREE PURE保鮮盒等話題商品。

業者表示，針對開幕也推出多款優惠，即起至4／23，全店商品8折（特價、組合優惠品除外），再享買就送150元官網折價券，消費滿1,000元起還有玻璃儲物罐、玻璃兩用隨行杯、不鏽鋼保溫瓶等滿額禮，以及限定美型保鮮盒、隨行杯瓶買一送一、時尚美型雙鍋組合最低58折、特價1,899元起，與「木纖維抗菌止滑砧板」、「極致黑鋒利不沾刀」最低64折優惠。