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11個常見洗臉NG行為：沒洗手、乾臉搓皂都傷臉

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

洗臉是肌膚保養的第一步，只要洗臉做好，基本上保養就已經完成一半，後續保養只要簡單，一樣就可以擁有完美滑嫩的肌膚，以下就整理11大洗臉誤區，下次洗臉要特別注意這些細節，以免肌膚越洗越爛。

▲洗臉,護膚,保養,洗面乳。（圖／pexels、品牌提供）

【洗臉NG行為】

1.洗臉用冰水、熱水、或是冷熱交替

2.洗臉之前不洗手

3.乾臉直接使用洗面乳

4.洗面乳沒有起泡再洗臉

5.大力揉搓洗臉

6.洗臉不洗髮際線

7.只洗臉不洗脖子

8.洗臉超過1分鐘，覺得洗越久越乾淨

9.洗臉之後風乾

10.用濕毛巾擦臉

11.油性肌膚洗很多次臉

▲洗臉,護膚,保養,洗面乳。（圖／pexels、品牌提供）

【洗臉正確步驟】

Step 1：洗臉之前建議先洗手，因為手上有很多細菌，避免細菌接觸肌膚。

Step 2：使用溫水打濕臉部，比肌膚稍微高一點溫度的溫水就可以，建議不要用太熱或是太冷的水，以免肌膚敏感。

Step 3：接著挑選一支適合自己的洗面乳，洗完不會過乾、成份天然的單品，充分在雙手起泡之後，再輕按壓到臉上

Step 4：接著使用打圈的方式快速在臉上輕滑，幫助肌膚帶走臉上的髒污，建議不要超過1分鐘

Step 5：最後使用乾淨的毛巾或是一次性的潔面巾，洗乾臉上的水分

Step 6：30秒內立刻上護膚保養，可以加速保養品的吸收

關鍵字：

洗臉, 清潔, 保養,

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