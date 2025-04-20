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美周記／痘痘肌保養大舉進攻！質地清爽、無酸調理成趨勢

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

天氣逐漸炎熱，台灣地區普遍潮濕，很多人開始面臨痘痘問題，本周各家品牌都發布針對問題肌膚調理的單品，不僅質地清爽，更能達到疏通毛孔、調理油脂的效果，是夏季必備好物。

＃專科 淨荳煥膚修護精華，30ml、售價680元

專科,DermaAngel,護妍天使,痘痘,煥膚,保養,綠藤生機。（圖／品牌提供）

專科除了是洗顏專家之外，也積極拓展肌膚養護，全新推出的淨荳煥膚修護精華，是繼保濕款之後第二款精華類型單品，獨特超導水科技與舒緩修護配方，水楊酸、傳明酸、雙重玻尿酸、積雪草萃取，還有品牌經典的蠶絲蛋白精華，可以幫助調理問題膚況，同時加強保濕修護。

＃DermaAngel護妍天使 水楊酸高效微晶貼，9入、售價399元

專科,DermaAngel,護妍天使,痘痘,煥膚,保養,綠藤生機。（圖／品牌提供）

以痘痘貼在論壇廣受粉絲喜愛的護妍天使專注調理油痘肌膚，除了超可愛的炫彩款式、基礎輕薄類型等，這次再度推出更高效集中護理的水楊酸高效微晶貼，一片搭配超細小的微晶體，可以更加深入毛孔釋放全效水楊酸微囊與杜鵑花酸、皮奧寧等有效成分，精準制痘、效果加乘。

＃綠藤生機 雙重淨透煥膚水，200ml、售價1480元

專科,DermaAngel,護妍天使,痘痘,煥膚,保養,綠藤生機。（圖／品牌提供）

毛孔阻塞很容易導致痘痘問題肆虐，綠藤生機推出全新的雙重淨透煥膚水，以歐蓍草萃取來取代酸類煥膚成分，可以幫助調理肌膚光滑細緻感，同時又可以降低刺激敏感等狀況，杜松莓萃取協助調理老廢角質，讓肌膚散發自然光澤，同時穩定保水。

關鍵字：

專科, DermaAngel, 護妍天使, 痘痘, 煥膚, 保養, 綠藤生機

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