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響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天、JuliArt部分收益助偏鄉孩童

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▲▼響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天 。（圖／品牌提供）

▲Melvita地球日活動超有誠意，比周年慶更優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

美妝響應地球日活動，Melvita祭出買油送水活動，購買熱銷美容油即贈花水，比周年慶更划算，JuliArt則推洗髮沐浴露買二送一，部分收益投入偏鄉環境資源，號召消費者支持綠色消費。

▲▼響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天 。（圖／品牌提供）

▲Melvita3日限定活動優惠多，買霜即贈送補充瓶。

Melvita持續貫徹純淨簡單保養，只給肌膚最需要，以綠色超植力持續實踐「減塑不減美」的永續日常。其中明星商品花粹特選保留最高植萃活性的初次蒸餾花水，好滲透微細分子、親膚性最高、沒有膚質限制、能跟每一道護膚程序完美搭配，萬用小藍瓶日常可作為化妝水、爽膚水，還能當成濕敷水面膜；植物油更是開創以油養膚新革命，訴求每種膚質都能挑到美肌好油，締造了「國民美容油」傳奇。

▲▼響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天 。（圖／品牌提供）

▲把握地球日快閃優惠活動省荷包。

今年響應 2025 地球月活動，4/20-4/22 快閃推出「買油送水」明星1+1限定優惠，精選熱銷最人氣：摩洛哥堅果油、玫瑰果油、玫瑰摩洛哥堅果油，三選一再加碼贈玫瑰花粹200ml正貨。

▲▼響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天 。（圖／品牌提供）

▲juliArt推大容量洗護組，凡購買指定組合即贈草本健髮胺基酸洗髮精限定新香1,000 mL。

juliArt愛地球也愛媽咪，即日起至 5 月 19 日，凡購買大容量洗護組合即贈草本健髮胺基酸洗髮精限定新香「嫣然花蘊」1,000 mL，消費滿額再享好禮三重奏，My juliArt Helix 洗髮沐浴露質感香調任選買二送一，活動部分銷售收益將捐贈台灣玩具圖書館協會，投注孩童公益、助力偏鄉永續環境教育資源，號召消費者共同支持綠色消費。

▲▼響應地球日！Melvita「買油送水」只有3天 。（圖／品牌提供）

▲ 「春泠綠意」全系列符合永續產品 3R標準，邀請消費者發揮影響力實踐綠色消費。

關鍵字：

美妝, 環保, 地球日, 活動, 優惠

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