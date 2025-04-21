HOLA「萬秀洗衣店」永續系列好文青　淨毒五郎有洗碗機清潔新品

▲HOLA與萬秀洗衣店合作，加持旗下永續REAL系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著永續意識日益普及，愈來愈多消費者關注日常用品對環境的影響。4／22迎來世界地球日，居家HOLA與淨毒五郎分別推出環保新品。HOLA以回收與天然材料為核心，結合實用性與設計感；淨毒五郎則聚焦於洗碗機專用清潔用品與植萃手洗精，並搭配官網限定優惠，鼓勵消費者以小改變參與綠色行動。

HOLA攜手「萬秀洗衣店」合作推出REAL永續日用系列新品，包含洗衣精、洗臉巾與擦澡巾等6項商品，強調「天然無塑」、「自然分解」與「回收再生」三大原則。商品主要採用回收寶特瓶、牛奶瓶與塑膠原料製成，並搭配植萃潔淨配方，兼顧實用與環境友善。

專為貼身與嬰兒衣物設計的「REAL無添加手洗精」，配方含蛋白酵素，可分解油漬與抑菌，瓶身以回收牛奶瓶製成，還有另有「REAL抗UV曬衣夾」與「可肩揹布質洗衣袋」，皆使用再生塑料或回收紗製作，提升產品壽命並減少資源浪費。

而個人清潔用品也有新品，「REAL洗臉巾」與「針織擦澡巾」皆採天然或再生材質，設計上則考量使用細節，例如洗臉巾雙面不同材質、擦澡巾能輕易起泡，減少沐浴產品用量。

HOLA即日起至4月23日止，推出實體門市滿額贈活動，單筆消費滿3,000元即送萬秀洗衣店設計的限量再生環保單肩包。另配合「美好生活節」，萬秀洗衣店聯名商品即起至5／21全面9折。

看準洗碗機使用者的成長趨勢，淨毒五郎推出兩款專為洗碗機設計的環保植萃商品，包括「洗碗機專用碗盤清潔劑」與「光潔劑」，主打檸檬酸與環保型螯合劑，可有效去除油污與異味，同時避免化學殘留，符合肌膚敏感者需求。兩款商品皆以天然原料製成，並考量水質軟化與抗水漬功能，滿足不同洗碗機容量與使用習慣。

除了洗碗機專用商品，淨毒五郎也同步推出「春霧香味手洗精」，含有國際Ecocert認證原料與蛋白酵素，適用於貼身與嬰兒衣物，香氣由玫瑰、茉莉與木質調層次構成，訴求清潔與嗅覺療癒並重。

配合世界地球月，淨毒五郎於官網推出系列促銷活動，即日起至4／24止，洗碗機系列商品單入9折、雙入組合86折，再生塑料瓶器與補充瓶系列也同步提供最高86折優惠，滿1,800元再送50元購物金，鼓勵消費者循序漸進導入減塑生活方式。