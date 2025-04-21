ALLIE星之卡比聯名日本賣翻、安耐曬攜手寶可夢詢問度高

記者曾怡嘉／台北報導

ALLIE今夏驚喜攜手任天堂經典人氣角色「星之卡比」推出2025年限定聯名系列，以「陽光冒險」為主題，將防曬變得更可愛、更療癒，安耐曬也再次攜手寶可夢推出超可愛聯名，療癒外型讓消費者陷入選擇障礙。

▲星之卡比聯名網上討論度很高。

ALLIE此次星之卡比聯名特別精選ALLIE熱銷三大明星防曬產品，包含身體、臉部兩用的ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳，以及專為臉部防曬設計的ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」與ALLIE 持采長豔UV高效防曬飾底乳，結合不同生活場景打造專屬防曬提案，從海邊度假、城市穿梭，到陽光下盡情享受美食，每一款都融入卡比專屬限定包裝，每次使用都像是一場為肌膚與心靈展開的療癒冒險儀式。

▲超可愛卡比角色卡也可當作書籤使用。

此外，貼心包裝設計更暗藏小驚喜，三款產品的盒內都附有卡比角色卡，不只是可愛收藏，更能剪下作為書籤。

▲超可愛寶可夢角色讓人全部都想收。

安耐曬再次攜手寶可夢推出超可愛聯名包裝，除了大家都熟悉的皮卡丘，今年還特別加推新成員：生活在寒冷水域的企鵝寶可夢-波加曼、能吸收陽光進行光合作用的草貓寶可夢-新葉喵，分別代表無論身處哪種自然環境皆能與陽光和諧共處的美好畫面。

▲安耐曬 金鑽高效防曬露NA 5X /皮卡丘/波家曼/新葉喵限定版，SPF 50+ PA++++ ，60ml，950元。

2025最新聯名以描繪皮卡丘等寶可夢與在夏日露營時，與一起露營的人類夥伴展開陽光下的奇幻冒險，展現成長與挑戰的美好瞬間。邀請大家在大自然的懷抱下，自由地享受陽光、閃耀自我，勇敢迎接挑戰。