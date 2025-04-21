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百貨拚永續推地球日優惠　步行千步、收集空瓶可換點數

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▲百貨世界地球日優惠。（圖／各業者提供）

▲SOGO百貨推三小市集，以在地農產融入日常消費。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導  

響應4／22世界地球日，全台百貨業者紛紛推出以永續、低碳生活為主軸的活動與優惠。不只是打折促銷，更將環保行動融入日常消費，從市集選物、品牌回饋、步行兌點，到實際參與的DIY與回收行動，不少活動更主打「可體驗」、「有故事」的互動型參與方式，讓民眾在逛街之餘，也能從生活中輕鬆實踐綠生活。

▲百貨世界地球日優惠。（圖／各業者提供）

從土地到餐桌　SOGO三小市集推在地野食體驗
由雲林團隊主導的「三小市集」本週於SOGO復興館展出「地方野食力 春季地域物產展」，集結全台17個鄉鎮、40家品牌與超過200件特色選物，展期自4月17日至20日。商品以農產加工、永續食材為主，強調「小人物、小土地、小滿足」的永續精神。

如雲林麥寮的「月光下友善農場」復育台灣小麥，澎湖「海鳥愛吃」將漁產轉為即食零嘴，宜蘭「蘭陽原創館」則以原民食材製成辣椒醬與調味粉，強調產品背後的人與土地關係。

▲百貨世界地球日優惠。（圖／各業者提供）

現場設有保育主題專區，由「三貓田」與「諸羅樹蛙合作社」推廣石虎保育與原生生物認識，並推出以石虎命名的限定口味冰淇淋。此外，市集設有講座、手作體驗及滿額摸彩活動，最高獎項包含地酒組、乾拌麵與保健飲品等地方好物。

京站推行動環保　走路集點與綠色品牌回饋
京站時尚廣場則以「綠生活」為主題，串連實體消費與數位行動，打造連續數週的綠色生活體驗活動。主打項目包括：每日步行7,000步即可兌換Q點、綁定QPay單筆滿額回饋、以及友善品牌五倍點數回饋等措施，活動至4月23日止。

參與品牌涵蓋綠藤生機、茶籽堂、阿原、O'right等，皆以天然植萃、環保包裝為訴求，部分商品也推出限時折扣。例如，綠藤推出保養品自由配優惠，O'right咖啡因養髮液下殺近4折。

▲百貨世界地球日優惠。（圖／各業者提供）

▲京站綠藤生機「荷包蛋保養自由配」任選兩件85折、三件以上83折。

另倡議低碳生活不僅止於選購，更可從行動轉變生活節奏，持續推廣「不拿紙袋」政策，並預告六月將推出專屬環保袋，減少紙袋使用。

遠百主打空瓶回收　桃園、竹北同步祭點數回饋
遠東百貨竹北館與桃園館則以實用的「空瓶回收換點數」吸引消費者參與環保行動。桃園館活動自3／24至4／22，只要是遠百APP會員，攜帶任一館內品牌空瓶，即可兌換3點HAPPY GO點數。

竹北館則從4／1至4／30日開放回收，民眾只要持5個正貨化妝品空瓶，即可換取50元抵用券，限於館內使用。兩場活動皆針對化妝品品項，訴求鼓勵清理與資源再利用，讓回收行動更有誘因。

關鍵字：

環保, 百貨, 永續, 活動, 回收, 世界地球日

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