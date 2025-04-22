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微風精品特賣4／24開跑　下殺1折起Moncler不到千元入手

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▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

▲微風一年一度的BREEZE COUTURE精品特賣近期登場。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的BREEZE COUTURE精品特賣再度登場，今年從4／24至5／5限時12天開賣，主打全場商品1折起，涵蓋精品童裝、設計師品牌與香氛配件等類別。Moncler Enfant童裝外套只要950元；alexanderwang旋褶短版上衣僅需1,180元就能帶回家，特賣活動僅限持邀請函入場，並加碼推出社群折抵、滿額贈禮與限量加價購等優惠。

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

本次特賣主打設計師時裝全面出清，包含alexanderwang、MM6、PortsPURE等品牌。多款人氣單品如alexanderwang鑲鑽T-shirt，原價10,800元，出清價3,240元、徽標圓領上衣原價11,800元，出清價2,360元。潮牌FACETASM街頭感十足的連帽上衣與曲線設計休閒褲，元假18,800元至24,800元，也能用1,880元與2,480元入手。英國奢華內衣品牌Agent Provocateur罩衫原價24,910元，下殺1折可用2,491元帶回家。

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

▲alexanderwang鑲鑽T-shirt原價10,800元，出清價3,240元；FACETASM 螺紋連帽上衣原價18,800元，出清價1,880元。

另一主打就是精品童裝，特賣下殺1折起，Moncler Enfant 連帽外套原價 9,500元，會場折扣價僅950元；Stella McCartney Kids夏日連身泳裝原價4,380元，特價438元。FENDI Kids長袖衛衣原價 6,880元，出清價688元，品牌髮夾也從原價14,580元，下修至1,458元。 

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

▲Moncler Enfant 連帽外套原價 9,500元，折扣價950元；Stella McCartney Kids夏日連身泳裝原價4,380元，特價438元。

除了服飾，現場也集結多款設計配件，包括alexanderwang運動尼龍斜挎包用3,360元可帶回家，亮面皮帶特價4,740元。Giuliano Fujiwara墨鏡與Maison Michel帽款也同步祭出折扣，價格落在1,170元至2,480元不等，適合入手提升造型完成度的關鍵單品。

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

▲alexanderwang運動尼龍斜挎包，出清價3,360元；Giuliano Fujiwara圓形太陽眼鏡，原價7,800元，折扣價1,170元。

活動期間，憑邀請函入場並於社群平台分享活動畫面，還可獲得最高500元的現金折抵，單筆消費滿8,000元，可獲得居家贈品如More ml抗菌噴霧或洗衣精，還有機會拿到alexanderwang話題包款。特賣活動需憑LINE官方帳號邀請函入場。

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

京站時尚廣場女王購物節即起至5／11登場，期間推出2F與B1樓層改裝出清，眾多人氣女鞋、女裝、內著同步釋出超低優惠3折起。包括DIANA 質感羊皮尖頭跟鞋，原價4,580元，限量特價990元；Bo Derek 金屬尖頭細高跟鞋，原價6,680元，特價1,500元；bac 雙色拼接瑪莉珍高跟鞋，原價5,980元，特價1,500元。

▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）▲微風、京站出清特賣會。（圖／各業者提供）

DIANA 質感羊皮尖頭跟鞋，原價4,580元，限量特價990元；bac 雙色拼接瑪莉珍高跟鞋，原價5,980元，特價1,500元。

女裝則有OH!HER推出4／23前，單筆消費滿3,000元可現抵200元，再送品牌折價券200元；4／24起抵扣升級，滿3,000元直接現抵300元；SIMPLY YOURS指定款690元起，單筆滿6,000元即贈品牌襪、短袖居家服贈品。

關鍵字：

時尚, 特賣, 精品, 女裝, 童裝

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