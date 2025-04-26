《無憂渡》宋祖兒有小張柏芝封號　超可愛「瘦肚子操」練出馬甲線

▲宋祖兒。（圖／取自iqiyitw IG、lareina_song IG）

圖文／CTWANT

陸劇《無憂渡》講述了一個有著神秘背景的獵魔人宣夜（任嘉倫飾），和一個聰明可愛的女孩半夏（宋祖兒飾），一起保護自己家園的奇幻故事。自從半夏與宣夜認識之後，兩人在人妖共存的世界共歷奇情懸案，共同調查著一件件詭異的案件，兩個人的感情也越來越好，可是因為宣夜身上的秘密，兩個人卻一次又一次的遠離，最終發現半夏是揭開他身上秘密的鑰匙。《無憂渡》劇情分為《碧玉梨》、《團圓客棧》、《赤練》、《春曉》、《洗骨池》、《無憂渡》共六個志怪單元故事，奇幻、驚悚中不乏溫馨，網友也大讚這部劇看了不會想睡覺、充滿著「聊齋味」因而大受好評。

中國女星宋祖兒以甜美外型和自然演技深受觀眾喜愛，精緻五官也有「小張柏芝」的封號，43公斤的她對於身材管理與減肥方法也有一套，她曾在綜藝節目中分享自創的「瘦肚操」，這套簡單的運動只需一個步驟：膝蓋微蹲，雙手隔空放置於小腹前，類似揉肚子的動作，接著雙手順時針快速畫圈，同時收緊核心肌群，感受腹部與臀部的甩動。這個動作有助於緊實小腹，練出馬甲線。連藝人戚薇跟練後都表示「胃疼、肚子酸」，也有很多網友跟著練幾天後發現馬甲線變得明顯許多。

▲宋祖兒自創瘦肚子操。（圖／取自騰訊）

除了瘦肚子操，宋祖兒也會跟練帕梅拉瘦腿操或者瘦肚子，比如弓箭步、開合蹲跳、深蹲、側仰臥起坐...都是能使核心、腿部肌肉更結實的動作。

▲宋祖兒練帕梅拉瘦腿動作。（圖／取自宋祖兒微博）

宋祖兒分享健康、不健康的減肥方法她都嘗試過，但最後就是少吃配合適當的運動，每個人都適合不同的減肥方法，別人適合自己卻不一定有效，宋祖兒說自己最適合的方法就是要少吃一點，因為過度健身的話她覺得自己看起來會太紮實。

▲宋祖兒分享每個人都適合不同的減肥方法。（圖／取自lareina_song IG，下同）

宋祖兒曾分享減肥就是做到飲食控制，但自己還是會喜歡吃小零食，所以通常她會選擇藍莓優格來代替精緻甜點比如蛋糕、冰淇淋，這樣能滿足慾望又不會過度攝取熱量，另外她也會準備一些蔬菜乾來當零食。像她就說試過三天輕斷食這種方法，以水為主然後只吃一點點東西，雖然真的會瘦但一吃東西馬上復胖，所以減肥還是要找到方法，不要太過於極端。

她會喝很多水來幫助減肥、對皮膚也好，最後就是要「多睡覺」能幫助加速身體代謝，盡量調整到良好的生活作息都會對減肥很有幫助！

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