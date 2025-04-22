SOGO母親節滿5千送400　下載APP免消費「現領1600元」

▲SOGO台北店公布母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節即將到來，SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）從4／26至5／11推出「寵愛媽咪 珍愛鉅獻」促銷活動，主打使用聯名卡滿額回饋最高超過20%，復興館精品消費回饋更上看8.3%。且消費者下載SOGO APP並完成會員註冊，還可直接獲得價值1,600元消費抵用券。

SOGO台北店今年母親節祭出多重優惠方案，4／26至5／11期間，男女服飾、休閒運動、女鞋等指定品類，消費滿5,000元送400元抵用券；大家電單筆滿萬元送500元抵用券，指定精品、珠寶滿2萬元送2,000元抵用券。

而指定業種搭配中國信託SOGO聯名卡，最高享14%回饋，另有13家銀行聯合推出刷卡滿額贈SOGO電子商品券與分期禮。此外即起至5／11期間，只要下載SOGO APP並完成會員註冊，即可領取忠孝館8張100元、復興館6張100元、敦化館2張100元，總價值1,600元的電子折價券，從4／26起單筆滿2,000元即可使用一張（不累折），比去年的800元加碼一倍。

▲忠孝SOGO獨家SHISEIDO國際櫃 小紅4.0超導電波組，價值9,570元，優惠價3,915元，限100組。

▲忠孝館LANCOME小黑瓶PRO大容量115ml直降組，價值12,458元，優惠價8,500元，5月1日限日價5,250元，限50組；MAX&Co.花卉刺繡箱型開襟衫，售價11,900元。

忠孝館B1女裝配件區改裝後登場，引進「ROBINMAY」、「D+AF」與人氣潮玩「52TOYS」等新品牌，並加碼開幕禮，單日消費滿3,800元送300元B1抵用券，消費累計8,000元再送循環立扇。1F化妝品區則推近70組SOGO獨家優惠組，最低折扣下探3.8折，滿額可兌最多3,000元的SOGO商品券，4／26至4／28再推奈米霧化風扇消費禮。

▲復興館新櫃Stella McCartney Falabella水鑽迷你托特包，售價50,400元；GRAFF格拉夫Tilda's Bow鑽石腕錶，價格店洽。

▲復興館BAGMANIA BD削肩天絲長洋裝，原價11,800元，特價9,980元；Christian Louboutin ELEONORA STRASS FLAT休閒鞋 ，售價61,000元。

復興館則主打精品、輕奢與美妝保養品回饋，4／26至5／1期間，指定精品如HERMES與LV，單筆消費滿3萬元送1,000元、滿20萬元再加贈4,000元，加上聯名卡等回饋最高可達8.3%，一線精品等同直接打91折。全檔期精品珠寶單筆消費滿2萬元再加贈2,000元，並再送4F-5F指定樓層折價券。敦化館指定精品單筆消費滿2萬元送2,000元抵用券，5／2起特定期間，消費滿15,000元還可換贈廚具與鍋具實用禮品。

▲敦化館Valextra Iside Mini特殊款手提肩背包，售價165,000元。

統一時代百貨台北店現也推出「母親節Love mom」檔期活動，4／27前全館指定櫃位消費滿3,000元送400元抵用券、家電區消費滿3,000元送300元抵用券，使用icash2.0／icash Pay支付，消費滿6,000元再送300元抵用券，綁定統一時代聯名卡，消費滿6,000元加碼再送200元抵用券，最高回饋可達23%。

業者表示，統一時代百貨台北店今年攜手日本人氣插畫《卡娜赫拉的小動物》，以主題手繪插畫風格呈現卡友禮，4／24起當日消費滿800元，加上扣除點數8點，即可依照日期兌換「暖綿綿！兩用抱枕」、「超能裝！兩用保冷袋」、「粉美味！不鏽鋼碗兩入組」，每款卡友禮各3500份，數量有限送完為止。