曾之喬深溝配培育鑽飾閃爆　辣媽回歸網友讚「由內而外美」

▲曾之喬當媽媽後相隔兩個多月發文，美照引來粉絲讚嘆。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾之喬今年農曆新年初五（2月2日），無預警在IG上曬出兒子手拿福字的照片，寫下：「兒子來和大家拜年囉！」正式向外界宣布與老公辰亦儒的寶寶誕生喜訊，當時她坦言帶孩子有點辛苦，但更多時間是感到十分幸福。時隔2個的多月她終於再發文，這回是她身穿著白色禮服大方露出深邃事業線，展示奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）母親節主打的Swarovski Created Diamonds培育鑽石系列首飾，仙氣飄飄的模樣讓粉絲一面倒讚美。





▲曾之喬露深溝搭配施華洛世奇培育鑽石系列首飾。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

曾之喬久違社群終於分享新照，展現升格當媽媽後滿滿的正能量，並替自己打氣，對著自己說：「喬喬，我愛你。不論你是女人，是女孩，是媽媽，是女兒，是老婆，是老闆，是員工，是學生。我都好愛你。」並祝福自己與全天下母親們母親節快樂，她所戴的施華洛世奇培育鑽石系列項鍊與戒指，如她的幸福笑容一樣耀眼，被網友稱讚「由內而外的美」。





▲曾之喬戴著施華洛世奇培育鑽石戒指，相當耀眼。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

丹麥品牌Pandora則為母親節打造溫柔繾綣的無限符號首飾，象徵母親的堅韌與無限的愛，款式包括串飾、戒指與項鍊，以925 銀與鍍14k金打造簡潔的無限符號再點綴璀璨鋯石或圓潤珍珠，為媽媽的日常穿搭增添亮點。







▲Pandora母親節新品無限紐結戒指，1,580元。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora無限珍愛項鍊，3,080元。