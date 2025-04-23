連貝嫂都愛用！每秒賣1瓶的卸妝水更時尚　40%蘭花精油洗臉超頂奢

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

卸妝清潔是肌膚保養的第一步，後續再使用保養才會有效吸收，同時避免髒污造成刺激敏感，近期就有不少好用的卸妝單品，透過更完整的帶走彩妝，輕鬆擁有潔凈肌。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露，售價4550元



以蘭花萃取帶來肌膚極致奢華抗老的嬌蘭，其蘭鑽系列一直是粉絲不斷回購、用過有感的單品，終於在2025年迎來首個卸妝單品，水感的凝膠質地，蘊含高達40%的護膚油，是透過蘭花浸漬精萃油、甜杏仁油、流蘇石斛蘭萃取而成，搭配角鯊烷基底，不僅可以輕鬆卸除彩妝，更能洗後保濕不緊繃。

＃BIODERMA 舒敏高效潔膚液，售價850元

「小紅水」舒敏高效潔膚液不僅是卸妝水始祖、受到全球女性愛用，連維多利亞·貝克漢（Victoria Beckham）都是它的粉絲，在上市30周年之際，雙方攜手推出限量版包裝，經典粉紅色標籤躍上VB縮寫，整體設計更顯時髦潮流，經典微分子浮吸科技，卸除彩妝溫和潔淨，難怪每秒賣出一瓶。

＃PAUL & JOE 橄欖卸妝凝膠，售價1100元

提到PAUL & JOE絕對讓人想起保濕力超高的妝前乳，但是旗下有一款隱藏版的卸妝凝膠，一直以來都是默默有穩定銷量的好物，蘊含來自義大利南部普利亞區薩蘭多半島CAZZA橄欖園中，栽種百年橄欖樹的精華油，透過水感的質地可以帶走臉部髒污，迷迭香花水更能調理痘痘粉刺問題，一沖即淨。