《小鎮星熱點》帶動富士山觀光熱潮　隱於日常的超現實是必追好劇

文／人物誌

誰曾想過，提案只寥寥幾字的《小鎮星熱點》會成了最佳的富士山觀光推廣劇？！不是主角，但無所不在，做為各種情境背景卻美如畫的富士山絕景，完全令人將「外星人」的科幻設定拋諸腦後，只想立刻與劇中人物那般，處於其中，盡情感受它的魅力。

笨蛋節奏繼夯劇《重啟人生》之後，再次與原幕後團隊合作推出《小鎮星熱點》。一位在淺之湖湖畔飯店工作的40歲單親媽媽遠藤清美（市川實日子飾），在一場車禍中被同事高橋孝介（角田晃廣飾）救了下來，卻意外發現他是個外星人，而樸實的日常也起了波瀾。

▲《小鎮星熱點》成了最佳的富士山觀光推廣劇。（圖／Netfilx，下同）

人總是渴望有個「歸屬感」



從宣傳標語中的「本地系外星人」，或多或少能猜到劇中的外星人角色並不是人們印象中那模樣。果不其然，沒有英雄科幻感，有的只是一個普通到不能再普通的中年大叔，每次運用超能力幫助他人就會有嚴重副作用，結果只能泡溫泉來治癒自己。

原來高橋先生不是純種外星人，而是外星人和地球人的混血。為了不讓別人知道自己的真實身分，他緊守父母的叮嚀，直至為了救同事清美才曝露，但也因此，他獲得了能分享祕密的好友圈，不必再遮掩過日子。雖然清美和好友們總是因好奇而要求高橋先生做一些無聊傻事，但這般的歸屬感，讓他在無奈的「下不為例」中，隱隱樂在其中。

不論是不是外星人，為了能融入社群之中，不少人都曾有過高橋先生這種情況吧？人們總是渴望能有個「歸屬感」，畢竟建立信任關係並不容易，要能彼此理解、包容，更可以誠實以對，實屬難得，而此劇讓我們看見了這份美好。

慢想細嚼那再日常不過的話語



「像是在咖啡廳裡，偶然聽見隔壁桌的日常對話。」女主角市川實日子對編劇笨蛋節奏的對白比喻，點出了此劇吸引人的原因之一。那些瑣碎到不行的對話，在笨蛋節奏的細膩安排下，荒誕又現實，甚至在幽默之間埋下伏筆，有時更令人不禁反思起人生的種種。

在節奏起伏不大的劇情裡，沉浸於角色們稀鬆平常的對談中，有種在聽Pocast的感覺，不時也會代入自己與朋友的聊天而有共鳴。不論是朋友間閒聊的廢話，或是有著Vlog感的主角日常，都提醒我們不要跟著他人的節奏走，要順著自己的步調，舒適地「慢活」。

《小鎮星熱點》沒有宇宙科幻大場面，但隱於日常的超現實反而更有魅力。劇情雖輕鬆詼諧，但也告訴了我們「平凡的日常生活」要不變地維持並不易，那些看似微不足道的事物是要用盡全力去守護的。

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