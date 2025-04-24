IKEA STOCKHOLM系列新品登場　399元起打造居家高級感

▲IKEA STOCKHOLM系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人的家中都有不同樣貌，反應內心的喜好跟品味，然而在每個家具單品的背後，有個屬於它的故事當然更好，IKEA近期推出自1985年誕生的STOCKHOLM系列新單品，從瑞典四季光影與自然景觀汲取靈感，融合北歐現代美學與職人手工藝，選用松木、藤編、手工吹製玻璃等天然材質，共有96款單品讓內行人低調入手。

STOCKHOLM 2025系列將自然元素與精湛工藝帶入客廳，展現北歐設計的溫潤質感。「STOCKHOLM 2025三人座沙發」採用瑞典松木結構，搭配天然乳膠與椰子纖維填充，為品牌首款無泡棉沙發，同系列咖啡桌以一體成形設計呈現流暢線條，原木桌腳與玻璃桌面組合營造溫暖通透感。





另一款「STOCKHOLM 2025雙人座沙發」則針對居家搭配高手推出，採用土耳其藍面料、獨立筒彈簧與冷塑泡棉設計，強調可貼合身形，系列中其他扶手椅與椅凳也具備多功能性，能適應不同的空間需求。





STOCKHOLM 2025餐桌與餐椅則是另一亮點，橡木搭配皮革椅墊，視覺先刷一波療癒力，上菜盤2件組採用霧面灰色半瓷，呈現質樸仿石面效果，還有36片手工吹製玻璃管搭配鍍黃銅的吊燈，進入夜晚時呈現溫馨典雅的光影效果。

▲深棕色餐椅則以實心櫸木框架與蒸汽彎曲工藝製成，展現北歐曲木設計的經典美學。

其他居家小物包括STOCKHOLM 2025花瓶，由玻璃工匠手工吹製，不規則造型與深淺不一的顏色使每個花瓶獨一無二；手工縫製的「STOCKHOLM 2025平織地毯」採用100%羊毛材質，色彩從冬日冷灰到春日綠意，呈現北歐四季變化；「STOCKHOLM 2025小蠟燭燭台」以透明厚玻璃呈現如冰塊般的外型，能折射溫暖燭光。

HOLA和樂家居推出2025春夏新品，主打「自然北歐風、現代簡約風、復古普普風」三大風格，讓消費者輕鬆打造理想的春意空間。





北歐風格因其明亮的視覺效果與溫潤質感，成為許多家庭的首選。強調採光與淺色調的應用，營造出寧靜且溫暖的居家氛圍。HOLA推薦使用溫潤的木質元素搭配簡約線條，創造「歲月靜好」的和諧感。

為了讓空間視覺更加開闊，燕麥米色系的選擇能提升整體的明亮感，而一張合適的地毯更能畫龍點睛。「克萊歐編織竹纖維地毯」採用竹纖維紗線製成，踩踏時帶有清涼觸感，相當適合台灣濕熱的氣候。提供奶白與栗咖兩種配色，可依據家中木紋地板或沙發的主色調進行搭配。



強調「Less is more」的現代簡約風，適合喜愛俐落設計與實用機能的人。這種風格捨去過多裝飾，讓居住空間更顯開闊，但要維持簡約風的美感，收納便成為關鍵。

丹麥品牌ZONE的「鐵製提把收納籃」，採用不易發霉的鐵製材質，提供多種尺寸，可作為果籃、植物套盆、報章雜誌收納籃，甚至是孩童玩具、客用拖鞋、髒衣籃等用途，兼顧收納與美觀。





近年來，隨著復古潮流再度興起，普普風也成為許多藝術愛好者的心頭好。這種風格以大膽配色、幾何線條、多元材質的組合打造出充滿生命力的空間，適合喜愛個性化佈置的消費者。

HOLA引進荷蘭藝術畫作代理品牌的「PSTR裝飾畫」，主打頂級微紋理霧面紙張與高品質印刷技術，呈現細膩的色彩與細節，為居家空間注入藝術氛圍；日本設計時鐘品牌Lemnos推出的「Paper-Wood《點》設計時鐘」，採用北海道製木與彩紙合成材質，並由日本工匠手工製作，搭載靜音機芯，簡約外型搭配亮眼果綠色，極具設計感。