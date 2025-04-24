貝克漢當時尚設計師首次與BOSS聯名！「親上陣拍帥照」帶貨男神單品

記者鮑璿安／綜合報導

足球金童貝克漢（David Beckham）是不少人心目中的男神，而他與時尚圈更是密不可分，此次與合作已久的BOSS聯手打造首個聯名設計系列「BECKHAM X BOSS」，由他本人參與設計環節，完全是打開他私人衣櫥一般，結合全天候的日常穿搭理念，連他都表示迫不及待看到此系列在店上亮相。





▲足球金童貝克漢（David Beckham）與合作已久的BOSS聯手打造首個聯名設計系列「BECKHAM X BOSS」 。（圖／品牌提供）

大衛貝克漢攜手BOSS推出首個聯名設計BECKHAM X BOSS系列，靈感源自他個人的穿衣風格，承襲BOSS 24/7全天候生活風格理念， BECKHAM x BOSS 2025春夏系列強調輕鬆自在的俐落線條，為大家帶來了運動衫、針織單品、襯衫與正裝等單品。值得一提的是，西裝版型運用修身、貼合肩線的方式處理出全新的剪裁，大衛貝克漢也親自上陣演繹，換上深藍色西裝、白褲以及T恤悠閒坐在泳池邊，自帶穩重的男神氣息。配件部分包含皮革手提旅行袋、切爾西短靴與英倫報童帽，完整演繹系列風格。





▲BECKHAM x BOSS系列卡其色夏日成套西裝_NT$39400；BECKHAM x BOSS系列墨綠色亞麻Polo衫_NT$6900；BECKHAM x BOSS系列駝色麂皮切爾西短靴_NT$15400 。（圖／品牌提供）

大衛貝克漢也親自分享：「我一直十分熱愛時尚與造型搭配，這次能與BOSS攜手合作推出自己的春夏聯名系列，是一次很棒的體驗。這讓我能夠深入參與設計細節，打造出一個能輕鬆駕馭風格品味、適合各種場合的時尚衣櫥系列。我已經迫不及待想看到它們在BOSS全球專門店上亮相。」

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。

本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。





▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

