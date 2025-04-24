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洗去一臉倦容！「3款潔顏產品」推薦　洗後肌膚亮一號

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記者曾怡嘉／綜合報導

每日早晚的洗臉程序，就是開啟肌膚保養的關鍵第一步！早上輕柔喚醒沈睡一夜的肌膚，入睡前徹底洗去累積一整天的髒污與油污，透過清潔步驟有效調理肌膚、平衡油脂分泌、清潔毛孔，更能加乘後續保養的效能，是聰明保養不可忽視的重要撇步。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲LINLANG 深海極萃潔顏露 120ml，1,280元。

溫和低敏卻能更有效潔淨髒污與油脂，內含珍稀紅藻門藻萃取，能平衡肌膚油脂分泌、調理肌膚；專利水分子科技聚谷氨酸水凝膠，幫助肌膚長效保水，此外更添加了專櫃精華水的神級成分半乳糖酵母精萃，能提升肌膚亮度與透明感，還有肌膚的益生菌之稱的酵素桿菌，溫和代謝老化角質，細緻毛孔，讓肌膚越洗越嫩。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

清潔、保養、芳療三合一，添加COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉、法國西柚與甜橙精油複方，幫助肌膚代謝老廢角質，帶來清新橙香搭載BD2酵肽活能科技，維持肌膚菌叢平衡，增强皮膚天然防禦系统，結合玻尿酸胜肽和美白九胜肽，提升肌膚水潤度與亮白力。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲OSAJI 奶霜潔顏半熟皂，100g，700元。

兼具肥皂潔淨力、洗面乳高保水特性，如同奶霜般的綿密質地能輕鬆起泡，減少洗臉時對肌膚的摩擦刺激。上層添加竹炭粉，溫和清除毛孔髒污，洗後清爽而保濕。

關鍵字：

護膚, 潔顏露, 深層清潔, 肌膚保養, 芳療

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