(G)I-DLE宋雨琦、蔡秀彬拎TORY BURCH新托特包！低調荔枝紋2萬元有找

記者鮑璿安／綜合報導

低調實用的包款成為不敗趨勢，TORY BURCH帶來全新ROMY系列包款，不光有通勤族喜愛的托特包還有水桶包選項，設計感十分簡潔，連包袋代言人女團(G)I-DLE 成員宋雨琦、韓星蔡秀彬皆上身，擁有多個尺寸、色調，而且價格親民兩萬元有找，適合入門級選手！





▲女團(G)I-DLE 成員宋雨琦拎上ROMY Hobo 小號肩背包 。（圖／品牌提供）

▲韓星蔡秀彬 。（圖／品牌提供）



品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲，腳踩孔眼瑪莉珍鞋，彰顯Z世代的青春活力，此外她手提 ROMY Hobo 小號肩背包，對著鏡頭做出吐舌俏皮表情，想入手雨琦同款的粉絲們，也不妨搭配上可愛的吊飾項鍊，增添包款的獨特性。而蔡秀彬則換上稍微都會感的襯衫和西裝褲，以ROMY系列的水桶包進行搭配，造型相當甜美可人。



▲ROMY 系列帶來了大容量的水桶包與托特包選項 。（圖／品牌提供）



ROMY 系列帶來了大容量的水桶包與托特包選項，擁有焦糖色、鮮亮的檸檬黃色等提供選擇，而柔軟荔枝紋皮革為一大看點，輪廓靈巧並於頂部巧妙收攏，包身輕便內部空間寬敞，方便日常隨身收納。纖細背帶設計也結合了全新鈕扣式標誌，成功弱化品牌Logo更為簡潔。

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▲坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包 。（圖／品牌提供）

坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包，結合托特包的大容量特質以及夏日草編元素，打造出寬敞時髦包袋，而顯眼的手寫Chloé logo貫穿設計主軸，靈感源自1978年由老佛爺Karl Lagerfeld為品牌打造的腰帶，文字訴說著詩意以及女性形象。非常推薦裸粉色款式，如同被午後陽光曬出溫潤色澤，十分百搭高雅。同時，草編包也彰顯對女性賦權的承諾，再次攜手位於馬達加斯加、由女性主導的社會企業 Made For A Woman，透過層層交織的拉菲草與鏤空針繡工藝，凝聚著當地女性的巧手與心意。