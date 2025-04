《比天堂還美麗》人間貓咪崔熙真爆紅　演活貓咪傲嬌掀全網熱搜

▲崔熙真。(圖/JTBC、崔熙真IG)

Netflix韓劇《比天堂還美麗》溫暖療癒又催淚,不只金惠子、孫錫久等演技派表現精彩,其中一段「女主角與過世愛貓在天堂重逢」的橋段,竟成為全劇最催淚的情節。而這位化身貓咪少女的演員崔熙真,也因此一夕爆紅。

▲韓劇《比天堂還美麗》。(圖/JTBC)



劇中那隻名叫「索尼亞」的貓咪化身人類少女出現在天堂的片段,短短幾分鐘,卻讓人哭到眼妝全花。而飾演這位「人間小貓咪」的正是今年28歲的新生代演員崔熙真,靠著一個高冷抬下巴、一個推水瓶的小動作,成功讓全網淪陷!

▲崔熙真飾演貓咪化身的人類少女。(圖/翻攝自IG@jtbcdrama)

崔熙真:貓系臉+貓咪演技,根本喵星人本喵!

推瓶子、愛理不理又黏人,崔熙真用近乎本能的微表情演技,把貓咪傲嬌卻撒嬌的模樣演得絲絲入扣,讓許多鏟屎官大呼:「她根本就是我們家的貓!」雖然戲份不長,但每一幀畫面都像被貓靈附體,讓人情不自禁深陷她那雙閃著光的眼睛裡。

▲崔熙真貓系臉惹人愛。(圖/崔熙真IG)

也難怪網友會開始瘋狂搜尋:「這個演貓的女孩是誰?」

事實上,崔熙真早就有「貓系女神」的潛力,在她出道以來所參與的每一部劇中,不論是《雪降花》裡的清冷學生、還是《大力女子姜南順》中氣場滿點的反派角色,都能看到她以淡淡卻極具存在感的氣質吸睛。尤其在《篡位》裡作為女二人氣直衝主角,早已累積不少死忠粉絲。

小黑貓索尼亞崔熙真「貓系妝感」和私服備受討論

而這次徹底爆紅,不只是靠演技,連她的妝容也掀起一波模仿潮。崔熙真那獨有的「貓系妝感」和私服也成為關注焦點,從細長微上揚的眼線,到鼻影打造的小翹鼻頭,整體妝容讓她不只是演「像」貓,而是徹底化身貓!尤其是那種「自帶距離感卻讓人忍不住靠近」的氛圍,正是貓系女孩的靈魂寫照。

▲崔熙真的貓系妝容掀起一波模仿潮。(圖/崔熙真IG)

小編推薦:打造人間貓咪妝感,你可以試試這些:

想打造貓系女孩的妝容神韻,「人間小貓咪」怎麼畫?崔熙真帶起兩大妝容熱潮,這些新品你一定要試!輕鬆GET人間索尼亞的妝容靈魂。

【極光系女神必收】

shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列

植村秀今年春夏再度刷新想像!聯手新加坡虛擬藝術家Shavonne Wong,打造以極光幻閃為靈感的夢幻系列。包括六色眼影,有幻光裸粉&冰透薄荷兩盤色澤,讓你畫出「眼神自帶濾鏡」的索尼亞式眼眸,展現崔熙真的靈動貓樣感!再搭配無色限透光唇彩系列(唇露/潤唇膏)讓你的妝容變身貓咪嘟嘴的閃爍光澤度,最後畫上限量的薄荷綠無極限持妝輕蜜粉,只要加一點在鼻尖與眼下,五官超立體有神,營造自然貓系小翹鼻!

▲(左)從粉霧、星燦、3D虹光到濕式鑽石光質地,讓你輕鬆畫出「眼神自帶濾鏡」的索尼亞式眼眸。shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列6色眼影盤#幻光裸粉&#冰透薄荷。(右)shu uemura x shavonne wong 藝術家聯名系列 無色限透光嫩唇露#偏光杏粉、#偏光嫩粉、無色限透光潤唇膏#極光幻紫(唇露/潤唇膏)。(圖/品牌提供)

▲shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列無極限持妝輕蜜粉#薄荷綠(限量)。(圖/品牌提供)

2. MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量彩妝系列

主打「放鬆底妝」概念,呼應海莉比伯(Hailey Bieber)提倡的Clean Girl Makeup,讓妝感更輕盈自然,極度適合崔熙真式的原生貓咪感,一次推出SUPER BOOST水嫩輕感美肌乳展現自然透亮的貓系透亮肌底,細緻的肌膚一次擁有;另外同步推出SUPER BOOST冰沙翹唇萃,光澤如水波般,讓你擦上有如像索尼亞撒嬌系貓感。

▲乳液質地+智慧調色科技,零粉感上妝不卡紋,還能72H保濕,打造自然透亮底肌。MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 水嫩輕感美肌乳30ml/1,450元。(圖/品牌提供)

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 水嫩輕感美肌乳四色選擇,#01仙氣色、#02紅潤色、#03裸米色、#04裸麥色30ml/1,450元。(圖/品牌提供)

