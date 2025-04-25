《比天堂還美麗》人間貓咪崔熙真爆紅　演活貓咪傲嬌掀全網熱搜

▲崔熙真。（圖／JTBC、崔熙真IG）

圖文／CTWANT

Netflix韓劇《比天堂還美麗》溫暖療癒又催淚，不只金惠子、孫錫久等演技派表現精彩，其中一段「女主角與過世愛貓在天堂重逢」的橋段，竟成為全劇最催淚的情節。而這位化身貓咪少女的演員崔熙真，也因此一夕爆紅。

▲韓劇《比天堂還美麗》。（圖／JTBC）



劇中那隻名叫「索尼亞」的貓咪化身人類少女出現在天堂的片段，短短幾分鐘，卻讓人哭到眼妝全花。而飾演這位「人間小貓咪」的正是今年28歲的新生代演員崔熙真，靠著一個高冷抬下巴、一個推水瓶的小動作，成功讓全網淪陷！

▲崔熙真飾演貓咪化身的人類少女。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

崔熙真：貓系臉＋貓咪演技，根本喵星人本喵！

推瓶子、愛理不理又黏人，崔熙真用近乎本能的微表情演技，把貓咪傲嬌卻撒嬌的模樣演得絲絲入扣，讓許多鏟屎官大呼：「她根本就是我們家的貓！」雖然戲份不長，但每一幀畫面都像被貓靈附體，讓人情不自禁深陷她那雙閃著光的眼睛裡。

▲崔熙真貓系臉惹人愛。（圖／崔熙真IG）

也難怪網友會開始瘋狂搜尋：「這個演貓的女孩是誰？」

事實上，崔熙真早就有「貓系女神」的潛力，在她出道以來所參與的每一部劇中，不論是《雪降花》裡的清冷學生、還是《大力女子姜南順》中氣場滿點的反派角色，都能看到她以淡淡卻極具存在感的氣質吸睛。尤其在《篡位》裡作為女二人氣直衝主角，早已累積不少死忠粉絲。

小黑貓索尼亞崔熙真「貓系妝感」和私服備受討論

而這次徹底爆紅，不只是靠演技，連她的妝容也掀起一波模仿潮。崔熙真那獨有的「貓系妝感」和私服也成為關注焦點，從細長微上揚的眼線，到鼻影打造的小翹鼻頭，整體妝容讓她不只是演「像」貓，而是徹底化身貓！尤其是那種「自帶距離感卻讓人忍不住靠近」的氛圍，正是貓系女孩的靈魂寫照。

▲崔熙真的貓系妝容掀起一波模仿潮。（圖／崔熙真IG）

小編推薦：打造人間貓咪妝感，你可以試試這些：

想打造貓系女孩的妝容神韻，「人間小貓咪」怎麼畫？崔熙真帶起兩大妝容熱潮，這些新品你一定要試！輕鬆GET人間索尼亞的妝容靈魂。

【極光系女神必收】

shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列

植村秀今年春夏再度刷新想像！聯手新加坡虛擬藝術家Shavonne Wong，打造以極光幻閃為靈感的夢幻系列。包括六色眼影，有幻光裸粉&冰透薄荷兩盤色澤，讓你畫出「眼神自帶濾鏡」的索尼亞式眼眸，展現崔熙真的靈動貓樣感！再搭配無色限透光唇彩系列（唇露／潤唇膏）讓你的妝容變身貓咪嘟嘴的閃爍光澤度，最後畫上限量的薄荷綠無極限持妝輕蜜粉，只要加一點在鼻尖與眼下，五官超立體有神，營造自然貓系小翹鼻！

▲（左）從粉霧、星燦、3D虹光到濕式鑽石光質地，讓你輕鬆畫出「眼神自帶濾鏡」的索尼亞式眼眸。shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列6色眼影盤#幻光裸粉＆#冰透薄荷。（右）shu uemura x shavonne wong 藝術家聯名系列 無色限透光嫩唇露#偏光杏粉、#偏光嫩粉、無色限透光潤唇膏#極光幻紫（唇露／潤唇膏）。（圖／品牌提供）

▲shu uemura × Shavonne Wong 藝術家聯名系列無極限持妝輕蜜粉#薄荷綠（限量）。（圖／品牌提供）

2. MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量彩妝系列

主打「放鬆底妝」概念，呼應海莉比伯（Hailey Bieber）提倡的Clean Girl Makeup，讓妝感更輕盈自然，極度適合崔熙真式的原生貓咪感，一次推出SUPER BOOST水嫩輕感美肌乳展現自然透亮的貓系透亮肌底，細緻的肌膚一次擁有；另外同步推出SUPER BOOST冰沙翹唇萃，光澤如水波般，讓你擦上有如像索尼亞撒嬌系貓感。

▲乳液質地＋智慧調色科技，零粉感上妝不卡紋，還能72H保濕，打造自然透亮底肌。MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 水嫩輕感美肌乳30ml／1,450元。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 水嫩輕感美肌乳四色選擇，#01仙氣色、#02紅潤色、#03裸米色、#04裸麥色30ml／1,450元。（圖／品牌提供）

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