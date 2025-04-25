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最近頭髮掉很多？「5款食物」吃起來　菠菜對缺鐵性落髮超有效

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▲▼最近頭髮掉很多？「5款食物」吃起來 。（圖／Pexels）

▲菠菜富含鐵質及維生素A和C。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近洗頭頭髮掉得多，請注意這可能與壓力、荷爾蒙、睡眠、飲食或營養缺乏有關。想要改善掉髮、促進生髮，從飲食著手是最自然且有效的方式之一，以下推薦5款有助生髮的食物，現在補充還不晚！

▲▼最近頭髮掉很多？「5款食物」吃起來 。（圖／Pexels）

#黑芝麻

黑芝麻含有豐富的維生素E、鐵、鈣和必需脂肪酸，有助於滋養毛囊，促進頭皮血液循環，強化髮根，讓頭髮更健康、濃密。中醫也認為黑芝麻能補肝腎，是傳統養髮聖品。

#鮭魚

鮭魚富含Omega-3脂肪酸，能滋潤頭皮、減少發炎，還含有高品質蛋白質、維生素B群和維生素D，有助於修復毛囊組織，強化頭髮結構，減少斷裂與脫落。

▲▼最近頭髮掉很多？「5款食物」吃起來 。（圖／Pexels）

#雞蛋

雞蛋是高生物價蛋白來源，含有豐富的生物素（維生素B7），這是合成角蛋白的關鍵營養素。角蛋白是構成頭髮的主要成分，缺乏生物素可能導致掉髮、髮質變差。

#堅果類（特別是核桃、杏仁）

堅果含有鋅、硒、維生素E和健康脂肪，有助於抗氧化、減緩頭皮老化，並支持毛囊健康。鋅不足也常與掉髮有關，因此適量補充堅果可幫助改善掉髮問題。

#菠菜

菠菜富含鐵質、維生素A與C，能幫助紅血球輸送氧氣至毛囊，維持頭皮健康。維生素C還能促進膠原蛋白合成，幫助鐵吸收，對於女性缺鐵性掉髮尤其有效。

關鍵字：

髮質, 飲食, 生髮, 掉髮, 食物

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