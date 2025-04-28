小狐狸Maison Kitsuné推香水！日本寺廟木質香　還有超美野餐蠟燭必收

記者鮑璿安／綜合報導

法國小狐狸品牌Maison Kitsuné 自2023年登台以來，累積了廣大的時髦愛好者，隨著品牌從時尚服飾跨足咖啡、藝術領域，這次更首度迎來Kitsuné Bien-Être香氛系列，慶祝品牌登台2周年，帶來日本寺廟文化元素的木質調香水，以及全新的Café Kitsuné 春夏野餐系列，跟著小狐狸展現滿滿春日儀式感。





▲MAISON KITSUNÉ 歡慶登台兩周年推出Kitsuné Bien-Être香氛系列，於 BELLAVITA門市搶先獨家販售。（圖／品牌提供）

由 Gildas Loaëc 和 Masaya Kuroki 於 2002 年創立的Maison Kitsuné，在日法混血的加持之下，擁有潮流和優雅意涵，這次同樣以巴黎與東京相遇為靈感，帶來全新的嗅覺體驗，Kitsuné Bien-Être 誕生了旗下首款香氣「Note de Hinoki（檜木之調）」，以巴黎皇家宮殿的19世紀奧斯曼式建築中傳統公寓溫暖的木質香氣為出發點，更結合了日本寺廟文化的木質調融合麝香的基調，開啟一場多層次的療癒之旅。外包裝也十分值得收藏，來自古銅色調與復古藥劑瓶的風格，標籤上的字體帶有細微不完美之處，更顯雅緻迷人。





▲Café Kitsuné 推出以野餐為靈感的全新春夏系列 。（圖／品牌提供）

同樣以感受生活為啟發的Café Kitsuné ，推出以野餐為靈感的全新春夏系列，系列的主角之一，是換上春意綠裝的經典狐狸咖啡師 Barista Fox，躍上限量版的綠意花園香氛蠟燭與野餐狐狸咖啡師中型隨行杯。並以淡羅勒綠與檸檬綠為基調，交織出低調的棋盤格圖樣，傳遞春夏的輕盈氛圍。

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。

本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。





▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

