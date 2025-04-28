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林志玲同框孫儷、楊紫驚喜互動！換上Valentino「仙女裙」超美狀態曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣第一名模林志玲結婚生子後狀態依舊亮眼，而她最近出席第十五屆北京國際電影節「注目未來」單元活動，換上Valentino粉色禮服亮相，仙氣模樣引發熱議，還驚喜同框了《甄嬛傳》大陸女星孫儷以及楊紫，留下難得的合照。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲▼林志玲 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲林志玲身穿 Valentino 2025 早秋系列中的淡粉色薄紗長禮服。（圖／品牌提供）

林志玲日前出席Valentino 攜手北京電影學院共同舉辦的第十五屆北京國際電影節活動，當天她身穿 Valentino 2025 早秋系列中的淡粉色薄紗長禮服，以溫柔的色調和荷葉邊元素融合，花卉刺繡點綴之下，散發滿滿的仙氣，林志玲也演繹了創意總監Alessandro Michele 設計的 Valentino Garavani Viva Superstar包款與配件，點綴醒目的 VLogo 標誌，全身造型十分吸睛。

值得一提的是，在活動上林志玲還與嘉賓孫儷、楊紫同框，沒想到孫儷和楊紫反而是第一次見面，三人見面聊天相當熱烈，也被鏡頭捕捉下可愛的互動，網友也討論，50歲的林志玲狀態依然非常好，完全看不出年紀。

林志玲最近工作滿檔，日前Ralph Lauren 舉辦2025 秋冬時裝大秀，她也前去現場看秀了，甚至與好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）一起拍下美照，兩位逆齡女神終於合體，留下難得的同框，讓大批粉絲都相當激動。

▲▼ 林志玲、安海瑟薇 。（圖／品牌提供）

▲林志玲（右）、安海瑟薇看秀留下同框美照 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林志玲, 北京電影節, Valentino

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