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台南首間LOPIA最快6月登場！主打熟食、生鮮還有「外送服務」

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▲南港LalaPort開幕，LOPIA超市。（圖／記者林敬旻攝）

▲LOPIA超市台南首店最快6月登場，此為最新開幕的三井南港LaLaport分店。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台南首間LOPIA超市插旗新光三越小北門店，最快6月跟新光三越一起登場，其主打生鮮肉品、日本水果以及現做熟食，瞄準年輕客層與周邊新興小家庭，據悉還將結合新光三越推出外送服務，想吃LOPIA壽司、便當或現烤比薩不出門就能送到家。

日本超市LOPIA積極在台展店，在南港LaLaport開幕後，年底前將會有7間分店陸續登場，包括5月初進駐台中IKEA一樓、以及台南新光三越小北門店，這也是LOPIA首度進駐新光三越體系，最快將在6月正式登場。

▲南港LalaPort開幕，LOPIA超市備貨大量鮭魚壽司。（圖／記者林敬旻攝）

LOPIA在台中LaLaport正式登入台灣市場後，隨即「北上」在桃園、環球中和、宏匯廣場等指標性購物中心與賣場插旗，以販售多樣化的肉品與日本生鮮，以及多元類的熟食點心受到歡迎，在環球購物中心與家樂福旗下的頂級超市Mia C’bon同樓層，不但沒互相搶客還帶動Mia C’bon業績一併成長，在宏匯廣場開幕時人潮爆棚，要排一個小時才進得去。

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

近期LOPIA也在三井南港LaLaport開設新店鋪，一開門就是消費者焦點，許多民眾搶買特價牛肉跟日本蘋果，現在即便開幕已逾月，平日仍是要排隊才能進店，吸客力相當強勁，而位於IKEA台中店一樓的最新分店，也將在5月初正式開幕。

台南首間LOPIA落腳新光三越小北門店，據悉大小約200坪左右，將提供豐富的生鮮肉類，以及多元的熟食選項，其客層較一般百貨超市主力客要更年輕，正好與新光三越小北門店主打的年輕族群相契合，其主要概念是服務周邊消費客戶，讓民眾有「天天來買菜」的長期習慣，而新光三越預計也會提供外送服務，包括生鮮、熟食等擴大更多消費者體驗族群。

之前LOPIA受訪時曾表示，接近年底時將會有一間「台北市中心」的代表性店鋪將正式登場，目前傳言將進駐SOGO大巨蛋，對此SOGO未證實其說法，保密到家。

關鍵字：

LOPIA, 台南首間, 新光三越, 小北門, SOGO大巨蛋, ＩＫＥＡ

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