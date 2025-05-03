《蠻好的人生》復仇爽劇收視率登頂！孫儷42歲靠養生養出少女肌

▲《蠻好的人生》由孫儷主演。（圖／取自《蠻好的人生》微博，下同 ）

圖文／CTWANT

陸劇《蠻好的人生》由「熹貴妃」孫儷主演，劇情描述一名三十九歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷飾）在以為自己即將迎接人生巔峰之時，卻同時失去了婚姻和工作。競爭對手暗中作梗，胡曼黎慘遭公司開除，而始作俑者竟是二十八歲的薛曉舟（董子健飾）。胡曼黎在與薛曉舟幾番交手後，他們逐漸從誤解到相互認同，胡曼黎決定不計前嫌和薛曉舟聯手合作，從頭再來。薛雪舟成長為保險業不容小覷的金牌銷冠，胡曼黎也決定回歸自己的事業主場。

孫儷在劇中飾演一名曾為年薪百萬的保險金牌銷售「胡曼黎」，卻突遭丈夫出軌、行業封殺及徒弟背叛，經歷人生低谷後與職場新人薛曉舟合作揭露陰謀，最終逆襲並實現自我價值‌。而劇中胡曼黎的丈夫原為高校哲學系教授，憑藉妻子的經濟支持完成學業並晉升為學界知名人士。他出身普通，曾是胡曼黎資助的鳳凰男，婚後長期依賴妻子的資源維持事業和生活，卻逐漸因價值觀分歧與妻子疏遠，最終因出軌成為婚姻背叛者。孫儷在劇中依舊上演大女主復仇，結合現代女性面臨婚姻、教育、愛情、婚姻、工作等多面向飆出超高收視，只能說大家就喜歡看小三與渣男如何一步一步走向悲慘人生。

42歲的孫儷狀態維持得極好，臉部不但沒有奇怪的醫美痕跡，還非常的緊實又平整讓人驚呼「熹娘娘」還真是一點沒變，這都要歸功於孫儷私底下十分養身、並且維持正常生活作息，趕快來看看她有哪些好習慣？

陸劇《蠻好的人生》孫儷養生方法：少吃精緻糖

孫儷說會胖就是因為吃太多糖，因為生活中會吃到太多含糖食物，儲存在身體裡面就會非常難減，減肥就是三分練、七分吃，如果你愛吃糖那就要「多動」來消耗，才不會造成脂肪囤積。

陸劇《蠻好的人生》孫儷養生方法：飲食簡單，單一蛋白飲食法

孫儷分享她現在都吃得很簡單，還會維持單一蛋白飲食法，比如這餐吃鰻魚飯，那這餐的蛋白質就是鰻魚，不會再吃什麼羊肉、牛肉，別再吃別的蛋白質，因為一餐如果吃太多複雜的東西，身體會很難消化，但她說一週內要營養分配均勻，而且單一蛋白飲食法有個好處就是對什麼過敏很快就會知道。

陸劇《蠻好的人生》孫儷養生方法：有空就多運動

像是打拳擊、爬山或者器械皮拉提斯、瑜伽、全身拉伸運動、八段錦，除了嘗試各項運動之外，孫儷在工作空檔也會做做「滾背運動」，就是站著身體「慢慢」向下彎，但要注意從脖子到脊椎一節一節的往下拉伸。孫儷的核心超強，瑜伽練到可以倒立劈腿的程度。

▲孫儷會嘗試各項運動。（圖／取自孫儷微博 ）



陸劇《蠻好的人生》孫儷養生方法：早起空腹喝「紅糖薑茶」

起床會空腹喝一杯「紅糖薑茶」，就是把生薑跟紅糖一起煮來喝，這樣能加速血液循環跟新陳代謝，喝了後身體就會熱起來，能幫助增強抵抗力、對於瘦下半身超有感。但體質燥熱者較不適合這款茶飲，容易長痘痘跟便秘，大家還是要先了解自己的體質再去調配適合的茶飲。

陸劇《蠻好的人生》孫儷養生方法：多流汗幫助排出體內濕氣

孫儷分享流汗才能把體內的濕氣排出來，出汗後要特別注意不能著涼吹冷氣，因為出汗後毛孔會打開容易會進涼氣，另外出汗的時候也不要喝冰水。

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