GU聯名人氣Care Bears彩虹熊迷你包、家居服必收！連續11天優惠開跑

記者鮑璿安／台北報導

快時尚品牌GU又一熱門聯名即將登場了，這次攜手人氣動畫Care Bears，打造出可愛的彩虹熊標誌T恤、家居服和迷你包，讓人全都想收下，而且GU美人祭即將在5月1日登場，為期11天多款時尚單品降價，最低NT$250起，大家一定不能錯過。





▲GU與Care Bears彩虹熊合作，本次以「Care~A-Lot」雲端國度為概念，呈現Care Bears繽紛溫暖的彩虹能量與GU經典實穿美學，將於5月5日開賣 。（圖／品牌提供）

GU與Care Bears彩虹熊合作，本次以「Care~A-Lot」雲端國度為概念，呈現Care Bears繽紛溫暖的彩虹能量與GU經典實穿美學，本次聯名系列包含多款T恤、家居服和迷你包，「印花T恤」單品特別推出成人及童裝尺寸，除了有純色及撞色的豐富色彩外，更搭配不同彩虹熊角色圖樣及畫風筆觸；而緞面家居服則勾勒出滿版印花，大家能夠在居家時刻洋溢療癒氛圍，最後也不能錯過必收的超萌迷你包，一共帶來5種色調，可掛在包包上點綴個性化造型！





▲GU美人祭於5月1日登場 。（圖／品牌提供）

此外，GU美人祭於5月1日登場，今年GU提供多款春夏時尚單品只要NT$250起，率性有型的「尼龍拉鍊降落傘褲」（期間優惠價NT$790）搭配「女裝勾針編織針織襯衫」（期間優惠價NT$490）或「女裝前拉鍊泡泡連身裙」（新價格NT$790），輕鬆駕馭Y2K風格與都會街頭感。美人祭活動期間，凡於GU實體店舗消費不限金額，並於結帳時掃描APP會員條碼或於GU網路商店下單，就有機會抽中GU旅行相機（底片相機）乙台。





▲女裝兩穿平口內衣優惠價$250(原價$290) 。（圖／品牌提供）

▲女裝前拉鍊泡泡連身裙新價格$790(原價$990) 。（圖／品牌提供）

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▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。