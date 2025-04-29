周興哲妻趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包！一天換3顆Valextra公開日常行程

記者鮑璿安 ／綜合報導

周興哲與趙岱新在2022年結婚，兩人迎來二寶出生，而趙岱新身兼KOL和媽媽身分，私服穿搭也是大家矚目的話題，最近她以「貴婦愛牌」Valextra包款展開一日生活，彰顯時下推崇的Quiet Luxury 風格，也透露自己對於當媽媽的心境變化。





▲趙岱新私下也喜歡低調優雅的穿搭，這次以羊絨米色 VIVI Hobo 包款成為造型的重點 。（圖／品牌提供）

▲ VIVI Hobo 巧克力色 。（圖／品牌提供）



趙岱新私下也喜歡低調優雅的穿搭，這次以羊絨米色 VIVI Hobo 包款成為造型的重點，包款以V型幾何輪廓與大容量設計為主軸，而她簡單搭配白襯衫流露新手媽媽的喜悅，畫面中趙岱新也一邊整理寶寶的隨身用品，奶嘴、尿布、水瓶與小外套，她也分享：「孩子一起床，我的世界就開始運轉。偶爾會提早醒來，躲進浴室浴缸裡短暫放空，保留一點屬於自己的儀式感。」





▲ 趙岱新拎上品牌標誌性的Milano包款 。（圖／品牌提供）





▲ 趙岱新也推薦Valextra緞面 Iside Mini 包款，作為派對場合包款進行搭配 。（圖／品牌提供）

緊接著外出時候，她拎上品牌標誌性的Milano包款，以其俐落建築美學打造，格外具有鬆弛感。此外，她也推薦Valextra緞面 Iside Mini 包款，作為派對場合包款進行搭配，Iside擁有俐落梯形結構搭配上翻蓋元素，呈現品牌一貫的精緻理念，對於要切換多種角色，趙岱新也坦言「兩個孩子讓我幾乎沒有喘息空間，但我學會更珍惜每個可以專心工作的片刻。」也笑說自己平常在家太樸素了，一旦能出門，就會特別想穿得漂亮，重拾自己原本的樣子。





▲Valextra緞面 Iside Mini 包款 。（圖／品牌提供）

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▲採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，配備隨身小鏡子十分貼心。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

被譽為比利時愛馬仕的國寶品牌 Delvaux ，其包款的經典設計不隨時代或是季節更迭而迷失在潮流中，1967年誕生的代表作「Tempête」在近日換上了全新演繹方式煥發新生，採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，以現代感梯形輪廓為設計亮點，不改最標誌性的金屬釘扣，以輕巧的尺寸帶給大家所走就走的優雅態度，皮革選用Alpina Calf 小牛皮，柔軟且親膚，搭配上銀色金屬配飾以及頂部長手挽，而新色棉花糖紫也是相當推薦的色調，夢幻又優雅記憶點鮮明。