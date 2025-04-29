fb ig video ETtoday search mobile

周興哲妻趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包！一天換3顆Valextra公開日常行程

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

周興哲與趙岱新在2022年結婚，兩人迎來二寶出生，而趙岱新身兼KOL和媽媽身分，私服穿搭也是大家矚目的話題，最近她以「貴婦愛牌」Valextra包款展開一日生活，彰顯時下推崇的Quiet Luxury 風格，也透露自己對於當媽媽的心境變化。

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲趙岱新私下也喜歡低調優雅的穿搭，這次以羊絨米色 VIVI Hobo 包款成為造型的重點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲ VIVI Hobo 巧克力色 。（圖／品牌提供）

趙岱新私下也喜歡低調優雅的穿搭，這次以羊絨米色 VIVI Hobo 包款成為造型的重點，包款以V型幾何輪廓與大容量設計為主軸，而她簡單搭配白襯衫流露新手媽媽的喜悅，畫面中趙岱新也一邊整理寶寶的隨身用品，奶嘴、尿布、水瓶與小外套，她也分享：「孩子一起床，我的世界就開始運轉。偶爾會提早醒來，躲進浴室浴缸裡短暫放空，保留一點屬於自己的儀式感。」

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲ 趙岱新拎上品牌標誌性的Milano包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲ 趙岱新也推薦Valextra緞面 Iside Mini 包款，作為派對場合包款進行搭配 。（圖／品牌提供）

緊接著外出時候，她拎上品牌標誌性的Milano包款，以其俐落建築美學打造，格外具有鬆弛感。此外，她也推薦Valextra緞面 Iside Mini 包款，作為派對場合包款進行搭配，Iside擁有俐落梯形結構搭配上翻蓋元素，呈現品牌一貫的精緻理念，對於要切換多種角色，趙岱新也坦言「兩個孩子讓我幾乎沒有喘息空間，但我學會更珍惜每個可以專心工作的片刻。」也笑說自己平常在家太樸素了，一旦能出門，就會特別想穿得漂亮，重拾自己原本的樣子。

▲▼ 趙岱新拎「貴婦愛牌」當媽媽包 。（圖／品牌提供）

▲Valextra緞面 Iside Mini 包款 。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，配備隨身小鏡子十分貼心。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

被譽為比利時愛馬仕的國寶品牌 Delvaux ，其包款的經典設計不隨時代或是季節更迭而迷失在潮流中，1967年誕生的代表作「Tempête」在近日換上了全新演繹方式煥發新生，採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，以現代感梯形輪廓為設計亮點，不改最標誌性的金屬釘扣，以輕巧的尺寸帶給大家所走就走的優雅態度，皮革選用Alpina Calf 小牛皮，柔軟且親膚，搭配上銀色金屬配飾以及頂部長手挽，而新色棉花糖紫也是相當推薦的色調，夢幻又優雅記憶點鮮明。

關鍵字：

周興哲, 趙岱新, 私服穿搭, 媽媽身分, Valextra

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

2025春夏10款防曬外套推薦　adidas可摺疊好實穿、平價涼感千元有找

2025春夏10款防曬外套推薦　adidas可摺疊好實穿、平價涼感千元有找

5個跡象說明你有「成熟思考」　懂得拒絕、理解不在乎 星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價 2025新錶／積家千萬三問錶擁7專利　「錶王」8日動力儲存錶實用 台南首間LOPIA最快6月登場！主打熟食、生鮮還有「外送服務」 宋慧喬「男孩風短髮」電眼美照曝！拎FENDI夏日包款換上珊瑚刺繡超消暑 第一眼看到大樹還是人臉？精準剖析你的「最新運勢 」 林志玲同框孫儷、楊紫驚喜互動！換上Valentino「仙女裙」超美狀態曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面