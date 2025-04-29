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eufy E20三合一掃地機器人　能變身手持吸塵器在台開賣

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▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

▲eufy E20三合一掃地機器人在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

為了因應現代小坪數住宅對空間利用與家電整合的高度需求，智慧家電品牌 eufy 推出結合掃地機器人、手持吸塵器與直立吸塵器三合一功能的「E20百變奇機」，5／1起在台正式開賣。主打「一機多用、空間節省」，此款機型特別針對小宅環境打造，透過模組化設計與強效吸力，提供更靈活的清潔解決方案。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

E20掃地機器人最大特色在於其三合一結構設計。機體可依需求轉換為掃地機器人、直立吸塵器或手持吸塵器，並共用一座基站，大幅減少家中收納負擔。這樣的設計對於空間有限、又希望家電功能齊全的用戶而言，是目前市場上少見的整合型產品。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

E20配備30,000pa吸力、五重過濾系統與自動集塵功能，號稱可攔截細小至0.3微米的灰塵顆粒，並減少過敏原的擴散。使用者可依環境需求調整吸力檔位，其中靜音模式運作音量僅53分貝，怕吵的小孩在家也沒問題，機身還搭載Pro-Detangle防纏毛刷設計，特別適合家有毛孩的家庭使用。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

品牌表示，E20內建毫米級避障系統與雷射掃描功能，可辨識黑暗空間中的小型物品，有助提升整體路徑判斷精準度，僅需2.5小時即可完成充電，最長可支援180分鐘連續清掃，一次就能涵蓋多數小家庭空間。 

E20掃地機器人自5／1起全台正式開賣，購買即享12個月保固，今年底前完成官網登錄，保固期還可再延長12個月。5／18前購買可獲贈價值1,590元的配件禮包。eufy表示售後也提供「電話到府收送維修」服務，讓消費者能更輕鬆解決問題。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦推出美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

在小宅廚房成為主流的當下，惠而浦近期推出「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」，主打氣炸、蒸煮、微波等8種烹調功能整合於一機，並首次主打美型色彩設計，鎖定重視空間風格的年輕族群，於募資預購期間銷量突破700萬元，顯示走向精緻與整合的多功能家電漸成顯學。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」主打將微波、氣炸、烘烤與蒸煮等功能整併，不僅節省廚房空間，也省下個別採購設備的成本與。針對料理過程中不同溫度控制的需求，機體支援上下火獨立控溫，適合需要掌握上色或熟度的料理者使用；同時配備惠而浦自家的Zen Inverter變頻技術，在維持穩定火力之餘，也能達到節能效果，官方表示可降低約三成電力使用。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

機身內腔採用不鏽鋼無塗層材質，強調清潔與食安考量；除氣炸籃外的其他配件皆可使用微波功能，降低使用限制。外觀方面提供「大地棕」與「雲霧白」兩種顏色，設計走簡約路線，適合融入現代小宅或租屋族的空間設計中。

COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐32公升容量，售價31,900元；26公升售價24,900元，即日起至8／31止購買任一機型，可獲贈市值1,580元的Le Creuset瓷器義麵盤。

關鍵字：

智慧家電, eufy, E20, 掃地機器人, 家電整合

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