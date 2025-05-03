水光唇怎麼畫更持久？2025水光唇必收色推薦　YSL、M.A.C太純欲顯嫩

文／美人圈

各種水光唇、光澤潤唇不退燒，一抹嘟嘟翹翹的水光唇真的太嫩！但是水光唇怎麼畫更持久？這次帶來超簡單水光唇畫法，雙層打底讓光澤及唇色更持久，另外加碼2025夏季水光唇新品推薦及必收色指南，VALENTINO BEAUTY裸管唇膏太美，YSL、M.A.C水光唇真的太純慾顯嫩，唇紋秒消失，快一起往下看！

水光唇怎麼畫更持久？雙層打底很重要

水光唇畫法步驟1：選擇一款「持久型唇膏」打底

水光型唇膏本身油脂含量高、比較不持色，因此推薦直接選擇一款「持久型唇膏」當作唇色打底，後續再用水光型唇膏增加光澤感，就可以讓唇彩既有光澤又持久。要當作打底，選色上要注意打底色與想畫的水光唇是同色系或相近色，如果嘴唇比較乾的話，也可以在妝前先厚敷上潤唇膏，停留3-5分鐘後再用沾溼的化妝棉輕輕擦拭掉死皮，接著再以同樣步驟做打底，這也是很多化妝師愛用的打底技巧。

水光唇畫法步驟2：畫上水光唇後，先用衛生紙壓去表層光澤

打底完後，就是以水光唇膏或潤唇膏增加光澤感與輕透感。因為唇色已經先打底過，因此這步驟建議用「沾染」的方式垂直在雙唇點開，不要直接左右來回塗抹，可以讓唇膏更加均勻，基本上到這步驟即可。但如果想要更加持妝、光澤更明顯的話，上完水光唇膏後可以「先用衛生紙」輕輕壓去表層光澤，讓唇膏更加附著於唇瓣，最後再壓上一層水光唇膏增加光澤感。

▲水光唇持久畫法。（圖／IG@cliocosmetics_official）

2025水光唇、水光口紅推薦：VALENTINO BEAUTY 奢光裸管唇膏

推薦色號：#113R 慵懶奶咖

隨著新任創意總監Alessandro Michele上任的「夢境粉」概念，經典唇膏的VALENTINO紅也換上讓人心動的高訂裸粉外殼，裸粉色唇膏彷彿繫上金色VALENTINO腰帶，絕對是必入的時尚單品！專利油色料壓縮科技讓唇膏膏體更加滑順，均勻不顯唇紋，小分子色料與保濕成分的完美比例，打造輕盈質地，一擦絲滑不卡紋，無論如何疊擦都能滑順滋潤，讓雙唇綻放迷人光彩！

▲VALENTINO BEAUTY 奢光裸管唇膏，NT$1,600。（圖／VALENTINO BEAUTY）

2025水光唇、水光口紅推薦：YSL 情挑誘光潤唇膏

推薦色號：#8B 曖昧裸粉

YSL三款經典潤唇膏、水唇膏、蜜唇膏在春夏推出全新「戀愛裸粉色選」，以裸粉色系為愛宣言，細膩刻畫戀愛中最讓人悸動的甜美唇色！潤唇膏首推#8B 曖昧裸粉，是一款粉嫩純欲的裸粉天花板，柔軟的唇卻暗藏心機，讓人欲罷不能。蘊含保濕護唇成分，讓雙唇時刻水潤柔軟，為初識的心動留下一抹純粹美好。

▲YSL 情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水光唇、水光口紅推薦：YSL 情挑誘光蜜唇膏

推薦色號：#16 放閃裸粉

蜜唇膏就像一顆誘人的粉紅棒棒糖，濃郁飽和的裸粉色彩搭配極致鏡面光澤，一抹即讓雙唇成為全場焦點。#16 放閃裸粉是一款減齡、活力感滿滿的暖珊瑚色，薄擦自然好氣色，厚塗雙唇嫩到出水，從燈光下的晶瑩剔透，到陽光下的水潤折射，讓每一次微笑都蘊藏難以抗拒的誘惑力！

▲YSL 情挑誘光水唇膏，NT1,650、YSL 情挑誘光蜜唇膏，NT1,650。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水光唇、水光口紅推薦：M.A.C 超透亮冰晶潤唇露

推薦色號：#226 Casual 茶晶

M.A.C全新冰晶潤唇露、保濕豐唇露還未上市，詢問度已經破表！冰晶唇露輕如空氣，潤澤滋養唇瓣、乾燥唇紋原地膨起，清透顯色一抹透出如冰晶般的閃耀色澤，必收色#226 Casual 茶晶是一款最耐看的冷茶冰晶唇，清新的氣質絕對是包中常備款！另外還有一款透明無色的「冰火辣唇露」，獨特冰火澎彈配方，讓雙唇無痛Q彈飽滿，如同唇部熨斗般，將唇紋瞬間撫平，打造持久澎嫩的飽滿嘟嘟唇！

▲M.A.C 超透亮冰晶潤唇露，NT$850、M.A.C 超透亮保濕豐唇露，NT$850。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水光唇、水光口紅推薦：BOBBI BROWN 晶鑽釉光水唇膏

推薦色號：#Nude Cinnamon 肉桂

BOBBI BROWN全新釉光水唇膏獨特「霜淇淋質地」，一抹即融於雙唇，同時具有顯色度，能夠恰到好處的遮蓋暗沉唇色，高保濕植萃成分立即滋潤唇部、淡化唇紋，用起來毫無黏膩！必收色絕對要鎖定#Nude Cinnamon 肉桂，2025爆款摩卡慕斯色，溫暖又平易近人的肉桂棕，不僅百搭更襯托膚色，一點也不顯黃、是滿滿嫩感。

▲BOBBI BROWN 晶鑽釉光水唇膏，NT$1,300。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水光唇、水光口紅推薦：雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏

推薦色號：#513 晶透漿果

雅詩蘭黛全新「鏡光唇膏」堪稱固態唇釉！蘊含胜肽保濕成分與41%護唇油，深層滋養雙唇，提升水潤度， 一抹淡化唇紋、甚至卸妝後依然水潤光滑，40%精萃蜜化科技使膏體融點完美接近人類體溫，與雙唇接觸瞬間融化不黏膩，一抹絲滑上妝，無拉扯感，色選首推#513 晶透漿果，漿果紫調揉合鏡面光澤，一抹顯白提氣色，綻放知性與感性兼具的從容魅力！

▲雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏，NT$1,450。（圖／雅詩蘭黛）

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