Y2K風格的木蘭花首飾獻媽咪　繽紛色添優雅魅力

▲Les Néréides 重返千禧二喬木蘭耳環 13,400元、二喬木蘭項鍊 10,400元、二喬木蘭戒指 14,800元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以繽紛浪漫設計著稱的法國飾品品牌Les Néréides，為母親節贈禮提供時髦選擇，精選「重返千禧」系列，將象徵女性力量的木蘭花與千禧年Y2K風格完美融合，打造擁有立體層次與迷人色彩、以及Y2K風格誇張尺寸的花朵造型首飾，襯托媽咪們堅毅、無畏且優雅的魅力。





▲Les Néréides重返千禧二喬木蘭耳環，9,000元。





▲Les Néréides重返千禧星花木蘭手環，8,000元。





▲Les Néréides 重返千禧黃瓜木蘭戒指，6,400元。

Les Néréides透過銅鍍18K金、鍍銠、珠飾、切割水晶與手繪琺瑯等裝飾工藝詮釋木蘭花首飾，共有粉色二喬木蘭、不對稱設計的二喬木蘭胡蝶、漸層粉色星花木蘭以及黃瓜木蘭等4種設計，各有項鍊、戒指、耳環、手環或胸針款式。

▲Pandora提供獨家客製化鐫刻服務，可於特定款式留下專屬印記。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora可鐫刻專屬字樣的心形鑲邊戒指，2,880元。

丹麥品牌Pandora則提供付費客製化鐫刻服務，於特定款式可刻上專屬符號，無論是孩子親手繪製的圖案或自己的姓名縮寫均可，在別具意義的首飾上留下獨一無二的紀念與故事。





▲Pandora可鐫刻鍊圈手鍊，6,280元。