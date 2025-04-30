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凱特王妃結婚14周年緊摟威廉　穿情侶裝重回相識地

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）與王儲威廉到蘇格蘭度過結婚14周年。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃29日歡慶結婚14周年，兩人選擇回到相識之地蘇格蘭，進行公益之旅，現身首日他們以情侶裝造型亮相，都穿藍色襯衫搭配棕色系西裝外套，展現好默契，他們的官方IG還分享一張夫妻倆望著山水互摟的背影照，甜蜜之情不言可喻，挺過凱特王妃去年罹癌化療的艱難時刻，他們的堅定感情令人動容。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲威廉夫婦互摟的溫馨背影令人動容。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

結婚14周年之際，這對英國王室最高人氣的夫婦，從Tobermory小鎮開始進行拜訪，了解當地社區服務，也宣揚捍衛蘇格蘭自然環境的重要性。此行威廉與凱特王妃並未帶孩子同行，但凱特王妃緊緊戴著喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子姓名字首「G」、「C」與「L」製成的造型項鍊，把孩子們時時刻刻都放在心上。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（右）與王儲威廉到農家參觀。（圖／路透社）

結婚周年當天凱特王妃所穿的雙排扣棕色西裝外套，出自英國品牌Holland Cooper的設計，價格近25,000元，她特別將藍色襯衫的袖子翻到外套之上，更顯輕鬆率性，與蘇格蘭民眾話家常、參觀農舍，毫無距離感。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃蘇格蘭行沒帶孩子，但緊戴著以3個孩子姓名字首為設計的項鍊。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

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