UNIQLO母親節特惠清單一次看！亞麻襯衫、防曬外套降價　人氣UT也登場

記者鮑璿安 ／綜合報導

母親節將近，快時尚品牌UNIQLO從5月1日起也帶來為期15天的母親節特別企劃，一系列機能商品優惠降價。而熱門的UT印花T恤部分，則在5月獻上新款聯名，包括鋼彈系列以及哆啦A夢與法國羅浮宮的趣味合作，全都把可愛圖案穿上身，準備迎接盛夏到來。





▲女裝亞麻混紡開領襯衫(短袖)、女裝棉麻短褲，原價NT$790 限定優惠價NT$590。（圖／品牌提供）





▲女裝亞麻混紡開領襯衫(短袖)、女裝棉麻短褲，原價NT$790 限定優惠價NT$590。（圖／品牌提供）

▲女裝可攜式防曬連帽外套原價NT$1,290 限定優惠價NT$990。（圖／品牌提供）





▲女裝垂墜感牛仔寬褲原價NT$1,290 限定優惠價NT$990。（圖／品牌提供）

適逢換季時刻，不少人都要為衣櫥添入一些涼爽材質的單品，UNIQLO帶來期間優惠，第一波5/1(四)-5/8(四) 涵蓋上班族熱門之選亞麻混紡開領襯衫、亞麻混紡襯衫等限定優惠NT$590元；招牌女裝可攜式防曬連帽外套原價NT$1,290 限定優惠價NT$990，也是折扣幅度較大的品項。而今夏必備的美形機能衣-BRATOP罩杯式上衣系列，多種指定款式限定優惠NT$590，透氣舒適的女裝AIRism棉質T恤(短袖)，限定優惠NT$290。而且當日單筆消費滿NT$2,000就送美型摺疊旅行袋乙個(數量有限，送完為止)。





▲哆啦A夢的童趣與法國羅浮宮合作的Doraemon meets the Louvre UT系列也在話題之中。（圖／品牌提供）



▲歡慶鋼彈系列45 周年全新UT系列，5/1(四) GUNDAM UT系列上市。（圖／品牌提供）



同時，5月起UNIQLO同步推出UT眾多聯名款式，歡慶鋼彈系列45 周年全新UT系列，5/1(四) GUNDAM UT系列上市；而哆啦A夢的童趣與法國羅浮宮合作的Doraemon meets the Louvre UT系列也在話題之中，還有超級瑪利歐系列、浮世繪大師作品Museum of Fine Arts Boston Ukiyo-e系列、多款UT重磅聯名。

同場加映

台灣服飾品牌Studio Doe以極簡時髦風格擄獲許多粉絲，此次首度與日本人氣品牌TODAYFUL 展開聯名，挑選了簡單百搭的聯名色彩，注入日常實穿品項，包括削肩Bra背心、繭型闊腿西裝褲、扭轉肩背包等。為大家的春夏衣櫥提供新單品，像是經典落肩抗皺襯衫，Oversized 版型搭配挺實布料，搭配無縫線設計與加厚襯提升結構感；夏日必備的極簡弧襬削肩Bra背心，則運用削肩設計與圓弧下襬巧妙修飾身形，帶來多色深灰藍、深咖、淺灰咖、米白，可與襯衫疊搭穿著。





▲Studio Doe 與 TODAYFUL 攜手推出首次聯名系列 。（圖／品牌提供）