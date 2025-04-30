fb ig video ETtoday search mobile

勞動節優惠今天就開始！星巴克4／30起連兩天「大杯買一送一」

>

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

5月即將迎來勞動節，上班族心頭好星巴克從今（4／30）起就推買一送一優惠，讓星迷們準備好放假的心情，幾乎所有現做飲品都有囊括在優惠範圍內，讓星迷們在勞動節前就能喝起來。85度C也針對勞動節推出特定優惠，從5／1起連續五天推出「第二杯半價」或「第二杯25元」回饋。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克從4／30至5／1連續兩天，推出「慰勞辛苦的自己 好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

而85度C針對5／1勞動節，也推出連續5天的優惠活動「咖啡分享季」，從5／1至5／4期間，消費者至店購買中大杯咖啡，可享第二杯半價優惠，限同品項同大小，包含新推出的烘豆師特選鉑金系列咖啡，還有義式咖啡豆和厚咖啡風味咖啡豆，共三種咖啡風味都可以選擇。

5／5當天則有「大杯咖啡第二杯特價25元」，限同品項不限冰熱，此活動不含鉑金咖啡品項，現購現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，外送與電話訂購無此優惠。業者表示，5月還有加碼抽獎活動，每個周五咖啡日5／2、5／9、5／16、5／23、5／30，85 Cafe APP註冊會員在門市單筆一次購買兩張以上「烘豆師特選鉑金咖啡寄杯卡」，報會員電話即可自動抽999黃金咖啡小金豆、iPhone 16 128G。

關鍵字：

星巴克, 勞動節, 星巴克買一送一, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價

星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價

唐吉訶德「若櫻壽司」宣布收攤！開幕不到一年說掰掰 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 容易感冒、小病痛一直來！熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？ 美女鋼琴家吉娜愛麗絲連秀愛馬仕　粉紅柏金包好甜美 《比天堂還美麗》崔熙真貓系髮型引爆模仿潮　慵懶髮型自帶貓的靈魂 不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福 信義新光三越任天堂專賣店開幕　新竹男搭5點半早車搶星之卡比

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面