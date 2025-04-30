勞動節優惠今天就開始！星巴克4／30起連兩天「大杯買一送一」

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

5月即將迎來勞動節，上班族心頭好星巴克從今（4／30）起就推買一送一優惠，讓星迷們準備好放假的心情，幾乎所有現做飲品都有囊括在優惠範圍內，讓星迷們在勞動節前就能喝起來。85度C也針對勞動節推出特定優惠，從5／1起連續五天推出「第二杯半價」或「第二杯25元」回饋。

星巴克從4／30至5／1連續兩天，推出「慰勞辛苦的自己 好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而85度C針對5／1勞動節，也推出連續5天的優惠活動「咖啡分享季」，從5／1至5／4期間，消費者至店購買中大杯咖啡，可享第二杯半價優惠，限同品項同大小，包含新推出的烘豆師特選鉑金系列咖啡，還有義式咖啡豆和厚咖啡風味咖啡豆，共三種咖啡風味都可以選擇。

5／5當天則有「大杯咖啡第二杯特價25元」，限同品項不限冰熱，此活動不含鉑金咖啡品項，現購現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，外送與電話訂購無此優惠。業者表示，5月還有加碼抽獎活動，每個周五咖啡日5／2、5／9、5／16、5／23、5／30，85 Cafe APP註冊會員在門市單筆一次購買兩張以上「烘豆師特選鉑金咖啡寄杯卡」，報會員電話即可自動抽999黃金咖啡小金豆、iPhone 16 128G。