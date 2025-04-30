母親節優惠MUJI滿千送百　HOLA請你免費喝咖啡

記者蔡惠如／綜合報導

母親節即將到來，各大通路紛紛推出贈禮提案與專屬優惠，為子女送禮添一臂之力。MUJI無印良品主打實用導向，推出防曬、旅行與居家好物並祭出滿千送百活動；HOLA和樂家居則從寢具、香氛到經典搖椅一次囊括，搭配滿額贈與咖啡活動；恆隆行聚焦健康美容家電，消費滿額即有機會獲得Apple好禮與黃金贈品。

▲無印良品防曬系列新品上市。（圖／各業者）

無印良品從日常打造貼心提案

針對注重生活品質的母親族群，MUJI無印良品從實用角度出發，推薦三大贈禮方向：防曬保養、旅行配件與居家電器。UV防曬水凝乳與乳液主打高防護與溫和配方，適合日常使用或戶外活動，同時不含酒精與香料，敏感肌也能安心。搭配可折疊遮陽帽，更添外出實用性。

旅行商品推薦多款容量與功能兼備的硬殼拉桿箱，包括20L至105L不等，並首度推出32L前開式設計款，適合短程出遊或需快速取物的使用情境。輕巧震動髮梳主打減少靜電、提升秀髮柔順度，是造型與攜帶兼顧的輕旅行小物。

▲震動髮梳售價990元；甜甜圈抱枕售價599元，可用來當作靠背墊。

居家放鬆則以甜甜圈造型多功能抱枕，以及擺頭型空氣循環風扇為主打。前者可作趴睡枕或靠墊使用，設計與實用兼具；後者具360度擺頭功能，可促進室內空氣流動。

業者表示，5／1起至5／11祭出消費滿1,000元贈100元抵用券活動，滿額可累計兌換，並對部分電器如風扇提供限時特價。

▲HOLA的明星商品「PALETTE300織素色天絲被套」使用100% 天絲萊賽爾纖維織成，擁有吸濕性及透氣性。

HOLA從床寢到香氛打造媽媽時光

主打日常陪伴的HOLA，即日起至5／21推出實體門市單筆消費滿5,000元送500元抵用券、線上購物滿2,000元送200元券，同時於特定門市，還能出示截圖免費換美式咖啡與折價券兌換活動，營造節慶氛圍。

夏季來臨，HOLA明星寢具組「PALETTE 300織素色天絲床被組」，主打涼感透氣與親膚觸感，適合夏季使用；搭配智慧選枕系統，根據個人體型與睡姿推薦合適枕型，有助提升睡眠品質。針對日常放鬆與腰背支撐需求，「SNOW TOUCH涼感三角靠墊」與「奧可利綿綿抱枕」則提供不同造型與支撐結構，適合沙發追劇或午休時刻，讓媽媽在家隨時都輕鬆。

▲SNOW TOUCH 涼感三角大靠墊，可放在床上或沙發上能穩固之撐腰背。

▲HOLA La-Z-Boy 335搖椅式手動半牛皮休閒椅。

La-Z-Boy 335搖椅式休閒椅也是主打，提供16段仰角與多段腳拖調整，配合香氛水氧機的氣氛營造，打造「在家也能如度假」的極致享受，雖然高單價但實用度高，也是詢問度高的贈禮選擇之一。

恆隆行主打健康家電

恆隆行觀察到健康與美容類家電為母親節送禮熱門選項，今年特別統整直營與百貨平台熱銷趨勢，於即日起至5／12，推出消費滿3萬元即可滿額贈，包括Apple耳機、手錶等人氣商品的加碼活動，同時開放抽旅行金與純金金條。

分析去年母親節熱銷商品，今年主推Dyson Supersonic r吹風機與乾濕全能洗地吸塵器，前者以輕量化設計與升級氣流技術提升使用舒適度，後者則兼具吸塵與洗地功能，受到主婦族群青睞。新登場的Blueair ClassicPro極淨光盾空氣清淨機，則訴求手術級抑菌效果，適合關注居家空氣品質的消費者。

義大利品牌Crash Baggage的凹痕行李箱，以造型個性與色彩亮眼吸引眼球，提供多種容量與規格，適合陪媽媽來趟有型旅行。活動期間在實體櫃位加入會員，還能免費獲得限量收納盒。