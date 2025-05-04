機能系Ｘ少女風瑪莉珍鞋正火紅！6雙「運動瑪莉珍」推薦時髦精必須收藏

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

優雅的瑪莉珍鞋與機能運動風格，以往的確比較少聯想到一塊，不過像是Nike膾炙人口的忍者鞋系列，也是類似的風格融合概念，而本季「運動瑪莉珍」攀上人氣高峰，各國名人、時尚博主們都紛紛穿上，有哪些新穎時髦的選擇？本篇編輯推薦款運動瑪莉珍給你參考。

New Balance Breeze

New Balance的Breeze系列擁有透氣網布、緩震厚底，若沒有上方的瑪莉珍繫帶設計，就會是一雙極具運動感的球鞋，不過New Balance為Breeze鞋款注入了優雅圓潤的線條，並採用魔鬼氈繫帶取代鞋帶，穿起來可愛度x100！相當受到韓妞們的歡迎，今年則接續推出了時髦的金屬色調新色。

Puma Mostro

Puma的經典賽車鞋結合芭蕾舞風的Speedcat Ballet、Speedcat go系列鞋款，因Rosé廣告的超強帶貨力，推出後在各地馬上火到斷貨，不過類似的瑪莉珍運動鞋，編輯私心更推薦Puma的Mostro系列，此系列布滿尖角的鞋頭是最大特色，雖然外型充滿叛逆尖刺，穿起來卻是意外的溫柔氣質。

Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS

鬼塚虎Onitsuka Tiger這雙Mexico 66 TGRS在正式推出前就已累積非常高的聲量，上市後馬上被搶到缺貨！保留經典的Mexico 66外輪廓，中央則挖空換上花邊雙繫帶，整雙鞋也都綴滿皮革蕾絲滾邊，是許多「運動瑪莉珍」之中最浪漫少女的款式。

Fila Echappe VC V2

韓韶禧同款的這雙Fila Echappe VC V2從人氣的中性運動鞋Echappe延伸而來，外翻的鞋底、鞋頭與側邊線條設計都如同原型，上方則改造成魔鬼氈以及細繩交叉點綴，其中黑白對比色款式特別推薦，是一雙拍起照來很上相的鞋款。

Miu Miu Gymnasium

機能性面料與麂皮的組合洋溢復古韻味，上方加入Miu Miu熱賣芭蕾舞鞋的相同織帶設計，將這雙運動風休閒鞋轉化為瑪莉珍的樣貌。

The Attico Floor 01

義大利小眾品牌The Attico的Floor 01鞋款，一推出馬上吸引時髦人士的注意，兼具前衛與機能風的鞋面外型，搭上的卻是反差感的優雅交叉雙繫帶，碰撞出微妙的時髦態度，是品牌做出的大膽新嘗試。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Crocs穿搭靈感：6種明星也愛的風格搭配

● 想買新鞋？2025話題球鞋推薦就看這篇：賽車鞋、薄底鞋在adidas和鬼塚虎都有新選擇