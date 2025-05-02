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唐寧茶「琥珀凝光」聯名蛋糕美到像珠寶　打造華麗母親節

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記者蔡惠如／綜合報導

2025年母親節，英國百年茶品牌 Twinings 唐寧茶與台北萬豪酒店、Myra、Sugar Miss、北投老爺酒店與高雄承憶文旅，共同推出「琥珀凝光」主題蛋糕系列，主打以榮獲國際風味獎項的「琥珀焦糖博士茶」為靈感，融合各家甜點風格，打造兼具茶香與視覺美感的限定甜品，傳達母親如琥珀般溫暖堅韌的形象。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

▲唐寧茶5款聯名蛋糕，萬豪酒店「琥珀凝光Rooibos Radiance」售價1,580元。（圖／品牌提供）

台北萬豪酒店推出的「琥珀凝光Rooibos Radiance」蛋糕由甜點主廚曾仕斌設計，蛋糕選用琥珀焦糖博士茶與晨光草原甘菊花茶，以冷泡技法保留茶湯香氣，並加入百香葡萄柚果凍、洋甘菊內餡與香草柑橘蛋糕等多層次食材，甜度適中、口感細緻。蛋糕外型近似藝術品，表面所見之處均可食用，售價1,580元，販售日至5／7。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

達克瓦茲甜點品牌Myra，今年則主打手工擠花的康乃馨蛋糕與常溫達克瓦茲禮盒。康乃馨擠花蛋糕外觀以豆沙製作的細膩花瓣，搭配內層茶香磅蛋糕，佐上琥珀焦糖博士茶熬煮成的海鹽焦糖餡；常溫達克瓦茲以四種唐寧茶口味製作，包括胭脂莓果、檸檬茶、香甜蜜桃茶與皇家伯爵茶，風味輪廓分明，適合遠地贈禮或隨行攜帶，售價450元起。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

強調無添加的 Sugar Miss 推出「琥珀香緹鮮奶油戚風蛋糕」，選用大量茶葉熬煮入鮮奶油，結合戚風蛋糕與法式焦糖巧克力脆球，主打清爽不膩的口感與溫潤茶香。蛋糕外型以白色康乃馨為靈感，加上金箔點綴，兼具節慶感與簡約美學，因使用無咖啡因茶款，成為孕媽咪也能安心享用的選擇，售價980元起。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

北投老爺酒店則推出「北海道十勝荔香奶露」蛋糕，結合歐式大吉嶺茶奶醬、荔枝與覆盆子果凍，底層再以唐寧香甜蜜桃茶調味的餅乾鋪底，帶來多層次風味與初夏清爽氣息。此款蛋糕亦提供切片內用版，搭配一壺琥珀焦糖博士茶，輕鬆享受靜謐午後時光，售價1,280元。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

高雄承憶文旅「慕紫Violet」蛋糕，以紫芋泥與唐寧伯爵茶慕斯為主體，搭配琥珀焦糖茶奶凍與紫薯蛋糕，營造出柔軟綿密的口感。蛋糕外型呈現紫白漸層鏡面，靈感來自早期母親們手作的芋泥布丁蛋糕，象徵深層的親情記憶與情感告白，售價1,080元。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

亞尼克攜手英國生活風格品牌Cath Kidston，在母親節推出英倫復古系列蛋糕，包括玫瑰馨樂園、紅心女王、馨花朵朵青檸派、德國黑森林、芋見香緹等，並打造系列甜點經典印花包裝，從內到外都有料。

▲唐寧茶5款「琥珀凝光」聯名蛋糕。（圖／品牌提供）

5／1起至門市及官網單筆消費不限金額，「Cath Kidston X 亞尼克聯名Lovely London限定保冷袋」即可加購價199元購買，另推出「馨花朵朵」應援活動，消費者至門市及官網消費即可以優惠價99元加購天然植物擴香花束。

母親節限定蛋糕則包括「玫瑰荔枝生乳捲」，使用台灣荔枝蜜、屏東有機玫瑰花瓣醬內餡，搭配清爽荔枝凍，香氣十足，售價495元；「玫瑰馨樂園」以甜美白巧克力融合玫瑰覆盆莓豐富層次，售價1,280元；「紅心女王」則用紅寶石巧克力點綴紅心芭樂果香，售價995元。

關鍵字：

甜點, 母親節, 唐寧茶, 蛋糕, 英國品牌

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