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「西芹汁」夯什麼？促進腸道健康超有感　提醒「2種人」適量喝

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▲▼西芹汁夯什麼。（圖／Unsplash）

▲西芹汁營養價值高，是近來很夯的健康飲品。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

西芹汁近來很夯，因其富含多種營養成分，被認為對身體有多方面的益處。西芹本身含有豐富的膳食纖維、維生素A、C、K、葉酸、鉀和多種抗氧化物質，而將其製成果汁後，不僅更容易攝取，也能更快被腸胃吸收。雖說西芹汁營養好處多，但因為偏寒，提醒體質寒虛、腸胃較弱的需適量飲用。

#幫助排毒與消炎

西芹中的抗氧化物質如芹菜素和魯丁具有抗發炎作用，有助於減輕體內慢性發炎，對改善皮膚狀況、促進肝臟排毒功能有正面影響。研究報告指出，定期飲用西芹汁後，皮膚變得穩定、痘痘減少。

#促進腸道健康

西芹汁含有天然的鈉和酶，能促進胃酸分泌，有助於食物消化和營養吸收，並減少胃脹氣和便秘的情況。這對腸胃敏感或消化不良的人尤其有益。

#幫助穩定血壓

西芹富含鉀與植化素，這些成分能促進血管擴張，幫助降低血壓，對高血壓患者而言是一種天然輔助調理的方式。

#幫助控制體重

西芹的熱量低，水分含量高，對於減重的人來說是非常友善的選擇。用西芹汁取代高糖飲料，不僅有助於攝取更多營養，也能減少糖分與熱量的攝入。

▲▼西芹汁夯什麼。（圖／Unsplash）

整體來說，西芹汁是一種營養價值高、天然無添加的健康飲品，適合想要改善皮膚、消化、血壓與體重管理的人飲用。不過，因為西芹性質偏寒，體質虛寒或腸胃較弱者建議適量飲用，並觀察身體反應，以達到最理想的保健效果。

關鍵字：

西芹汁, 健康, 營養, 蔬菜, 飲品

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