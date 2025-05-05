Nike快閃季中特惠直逼6折！話題鞋款現省千元　千件商品降價了

記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著氣溫升高，Nike官網無預警帶來季中特惠，針對超過1300件商品優惠，並帶來額外 8折，無論鞋款、運動內衣、配件裝備都一應俱全，而且鞋款現省破千元，幫大家一同換季了。





▲Nike 季中特惠從即日起至當地時間至 2025年 5月 11日 晚上23:59 。（圖／翻攝自NIke官網）

此次Nike 季中特惠從即日起至當地時間至 2025年 5月 11日 晚上23:59，只要購買 2 件或更多列在特賣網頁的產品, 在結帳時輸入付款資訊之前按下 「您有促銷代碼嗎」，接著輸入促銷代碼「GEARUP」，即可享有額外8折優惠。要注意代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單。像是Nike Court Vision 低筒 Next Nature女鞋，原價2900元，結帳輸入優惠碼GEARUP，購買兩件以上此折扣商品僅 $1,975。話題鞋款Nike V2K Run，現在也從$3,800來到$2,583，相當於67折。

以下看更多話題聯名鞋





▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。