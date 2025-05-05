fb ig video ETtoday search mobile

Nike快閃季中特惠直逼6折！話題鞋款現省千元　千件商品降價了

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著氣溫升高，Nike官網無預警帶來季中特惠，針對超過1300件商品優惠，並帶來額外 8折，無論鞋款、運動內衣、配件裝備都一應俱全，而且鞋款現省破千元，幫大家一同換季了。

▲▼ nike 。（圖／翻攝自NIke官網）

▲▼ nike 。（圖／翻攝自NIke官網）

▲▼ nike 。（圖／翻攝自NIke官網）

▲Nike 季中特惠從即日起至當地時間至 2025年 5月 11日 晚上23:59 。（圖／翻攝自NIke官網）

此次Nike 季中特惠從即日起至當地時間至 2025年 5月 11日 晚上23:59，只要購買 2 件或更多列在特賣網頁的產品, 在結帳時輸入付款資訊之前按下 「您有促銷代碼嗎」，接著輸入促銷代碼「GEARUP」，即可享有額外8折優惠。要注意代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單。像是Nike Court Vision 低筒 Next Nature女鞋，原價2900元，結帳輸入優惠碼GEARUP，購買兩件以上此折扣商品僅 $1,975。話題鞋款Nike V2K Run，現在也從$3,800來到$2,583，相當於67折。

以下看更多話題聯名鞋

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。

關鍵字：

Nike, 特惠, 換季, 運動, 折扣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美　LV後背包、Miu Miu手袋都爆款

《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美　LV後背包、Miu Miu手袋都爆款

「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡

「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡

陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡　 2025最新15款「公主切髮型」範本　瀏海、臉型搭配＆整理技巧一次看 星巴克5／7起「大杯以上第二杯半價」　一連三天優惠喝起來 《蠻好的人生》復仇爽劇收視率登頂！孫儷42歲靠養生養出少女肌 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了 南韓富二代男星中門大開　朴炯植戴TAG Heuer錶加碼秀肌肉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面