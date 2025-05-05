小CK「珠寶果實」夏日聯名必收！櫻桃草莓點綴抓皺包、高跟涼鞋超可愛

記者鮑璿安／綜合報導

當夏日悄然來臨，也該為配件包款捎來一絲涼意，CHARLES & KEITH（簡稱小CK）近期與北京珠寶品牌 YVMIN合作打造聯名系列，名為「熟透的果子」，將一顆顆果實裝點在鞋履以及包款之上，更能夠隨心拆下吊飾豐富穿搭！





▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。





▲系列將於2025年5月6日在指定門市限量上市，以上單品採取禮盒方式進行販售，不分開販售。（圖／品牌提供）



這次亮點更在於五款雕塑感十足的果實造型吊飾，以18K白金鍍層打造青蘋果、小熊櫻桃等令人垂涎欲滴的外觀，既可掛於鞋包，也能作為耳環、髮飾或項鍊墜飾。系列將於2025年5月6日在指定門市限量上市，以上單品採取禮盒方式進行販售，不分開販售。





▲小白鞋「SOFT 7」創新EASY-SLIP便捷瞬穿設計，後跟圓滑導角宛如內建鞋拔。（圖／品牌提供）





▲「BIOM C」系列以絕美的玫瑰裸粉與創新銀河皮革搶眼登場。（圖／品牌提供）



丹麥鞋履品牌ECCO也帶來全新夏日作品，小白鞋「SOFT 7」自2015年首度亮相以來，便是品牌代表作之一，鞋面選用柔軟光滑、紋理細緻的頂級皮革，與3D人體工學鞋楦設計，實現絕佳服貼性與穩定支撐，本季特別升級加入創新EASY-SLIP便捷瞬穿設計，後跟圓滑導角宛如內建鞋拔，讓你無需動手、輕踩就能秒入腳。同時，「BIOM C」系列以絕美的玫瑰裸粉與創新銀河皮革搶眼登場。