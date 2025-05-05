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夏日迷人小心機！髮香噴霧＋髮油持香一整天　無酒精同時修護秀髮

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季容易飄出異味，想讓自己散發迷人的氣息，髮香噴霧可以說是必備的小心機，近期就有許多厲害的髮香噴霧單品，香氣淡雅自然，更是不添加酒精，大熱天飄香小心機必備。

＃迪奧 MISS DIOR髮香噴霧，30ml、售價2300元

迪奧,MISS DIOR,髮香噴霧,Diptyque,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧非常經典的MISS DIOR香氣，一直以來都是亞洲熱賣冠軍，受到許多粉絲喜愛，2025年將髮香噴霧系列全面更新，不僅對應香氣推出3種不同的味道：花漾髮香噴霧、香氛髮香噴霧、香精髮香噴霧，更是全系列不添加酒精，蘊含玫瑰水與玫瑰蠟，噴上瞬間更有保濕秀髮的效果。

迪奧,MISS DIOR,髮香噴霧,Diptyque,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

MISS DIOR這次不僅將髮香噴霧升級，整個系列也添加MISS DIOR花漾護髮精萃油，特別推薦可以在洗完頭之後先用髮油滋潤髮絲，增加營養柔順度，出門再疊噴髮香噴霧，可以打造出具有層次而且更加持久的香氣疊搭，包裝皆採用的千鳥紋設計，更顯優雅質感，噴上瞬間宛如穿上迪奧高級訂製服般華美。

＃Diptyque 肌膚之華髮香噴霧，30ml、售價2300元

迪奧,MISS DIOR,髮香噴霧,Diptyque,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

宛如親密伴侶愛戀貼膚的性感魅力，肌膚之華向來是Diptyque多款香氛中，知名度極高的明星單品，優雅的鳶尾花搭配麝香、柑橘、胡椒與玫瑰，是一款帶有粉香感的單品，其髮香噴霧蘊含高濃縮香氛，可以打造持久留香，讓髮絲一整天散發迷人氣息。

關鍵字：

迪奧, MISS DIOR, 髮香噴霧, Diptyque, 香氛, 香水

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