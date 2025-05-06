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Met Gala／黛咪摩爾化身「一條領帶」！Diana Ross蛋餅禮服翻版巨大裙搶鏡

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚界盛事2025 Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯台灣時間今6日一早登場，本次造型主軸為「Tailored for You」，不少巨星都隆重打扮登上紅毯，美國傳奇歌手Diana Ross就以長達18英尺巨型禮服現身，堪稱全場最華麗，大家都只能讓道而行，造型細節也藏入滿滿的傳承意義。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲Diana Ross時隔超過20年再度登上Met Gala，這套長達18英尺的禮服需要多名工作人員出動一起整理 。（圖／路透）

Diana Ross時隔超過20年再度登上Met Gala，傳奇天后一現身依舊是寶刀未老，造型方面很有看點，這套長達18英尺（5.4864 公尺）的禮服需要多名工作人員出動一起整理，禮服來自她的兒子Evan Ross與奈及利亞時裝設計師烏戈莫茲 (Ugo Mozie)合作打造，而且裙身之上還繡上她與家族孩子的名字「Rhonda」、「Tracee」等字樣，別具傳承價值。

Diana Ross這身純白色禮服也讓人聯想起蕾哈娜（Rihanna）在2015年出席Met Gala時的「蛋餅禮服」，當時她演繹大陸設計師郭培作品，24K金線與奢華的手工藝打造出猶如龍袍的效果，同樣擁有戲劇化的裙襬，令人津津樂道。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲黛咪摩爾（Demi Moore）則穿著 Thom Browne 訂製禮服驚喜亮相，禮服外觀完完全全就是一條放大版本的領帶 。（圖／路透）

黛咪摩爾（Demi Moore）則穿著 Thom Browne 訂製禮服驚喜亮相，禮服外觀完完全全就是一條放大版本的領帶，完美致敬本次的主題「Tailored for You」，傳遞經典男士正裝風格，而仔細一看，禮服上更是運用了超過 1,400,000 顆珠飾，領帶的掛脖細節更巧妙成為立體雕塑般呈現在黛咪摩爾頭上，根本自帶光環，抽象又有趣，當之無愧是最點題的嘉賓。

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關鍵字：

時尚, 紅毯, MetGala, 黛咪摩爾, Demi Moore, Diana Ross

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