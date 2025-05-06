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Met Gala／女星復古妝髮上身！席德妮史威尼、杜娃黎波瀏海搶戲有巧思

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記者曾怡嘉／綜合報導

2025時尚奧斯卡Met gala 大都會藝術博物館慈善晚宴，是明星們的時尚最佳決戰場，除了挑選吸睛的服裝外，妝髮更是焦點，今年像是千黛亞（Zendaya）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、杜娃黎波（Dua Lipa）、席德妮史威尼（Sydney Sweeney）都飄著濃濃復古巧思，瞬間拉回美好年代。

#千黛亞（Zendaya）

▲▼met gala 髮型。（圖／路透社）

▲（圖／路透社）

千黛亞（Zendaya）一身LV純白色西裝搭配白色禮帽好吸睛，但帽簷下的妝容更是焦點，帶有復古氛圍的煙燻眼妝搭配搶眼的陰影腮紅和外深內淺的唇彩，整個人氣場全開，腮紅以深褐色強調顴骨，唇彩則是以深色唇線筆勾勒後，再以淺色光澤唇彩塗滿，相當有個人風格。

#莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）

美國甜心莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter），上身看似正式的西裝剪裁，下身卻是大膽露出大腿根，152公分的她企圖拉長腿部比例，而細看她的妝髮活像個芭比娃娃，一頭蓬鬆金髮搭上誇張假睫毛，唇色更是挑選酒紅色，雖說很有一致性，但整體有種扮老感，失去她原本的青春活力。

#杜娃黎波（Dua Lipa）

▲▼met gala復古髮。（圖／路透）

▲（圖／路透社）

英國天后杜娃黎波（Dua Lipa）也沒在客氣，今天以香奈兒的連身禮服現身，黑色網紗搭配鏤空設計已經吸睛，她的髮型更是復古俏麗，將頭髮收成髮髻露出整張臉，將前側髮絲收成一束束並捲成逗點造型，讓人難以轉移視線，眼中部份貼上亮鑽與佩戴的耳環與珠寶相輝映。

#席德妮史威尼（Sydney Sweeney）

▲▼met gala復古髮。（圖／路透）

▲（圖／路透社）

新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）不負她的臉蛋與魔鬼身材，以一身黑色miu miu水鑽禮服登場，胸前大方挖洞剪裁，走在紅毯整個自信逼人。或許是想讓人聚焦在服裝，頭髮乾淨的收起，但前髮卻又俏皮地做出圈圈幾何感，搭上她框滿的的黑色眼線與睫毛，整個氣勢逼人。

關鍵字：

MetGala, 明星, 復古, 妝容, 時尚

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