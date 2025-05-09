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5款新手推薦盆栽　連植物殺手都能種出成就感

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▲盆栽,植栽,室內植物,薰衣草,虎尾蘭,白鶴芋,蘆薈,吊蘭。（圖／unsplash）

▲盆栽需要養護，耐心是關鍵。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導 

你是不是也試過幾次「想讓家裡多點綠意」，卻每次都在澆水、日照或土壤問題上挫敗告終？其實植物就像人，每種個性不同，只要挑對「適合新手」的品種，搭配幾個簡單的養護重點，從黑手指晉升養盆小能手其實比你想像中簡單！

▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）

龜背芋 Monstera
葉片像裂開的羽狀心形，是網美家居必備植物之一。龜背芋屬於熱帶植物，不太挑光線，只要不是全日直曬，擺在室內有明亮散射光的地方就能健健康康長大。它的根系強壯、適應力高，即使偶爾忘了澆水也能撐得住，是許多新手栽種後信心倍增的代表植物。

▲盆栽,植栽,室內植物,薰衣草,虎尾蘭,白鶴芋,蘆薈,吊蘭。（圖／unsplash）

虎尾蘭 Sansevieria
想找一盆「堅忍不拔」的植物？虎尾蘭就是傳說中的不敗神話。這種葉片挺直像劍的植物，不需要太多光線，在辦公室角落或浴室也能生存。澆水量極低，通常2～3周澆一次就足夠。更棒的是，它還被 NASA 認證為空氣淨化能力超強的盆栽，擺一盆就是一份清新。

▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）

綠蘿 Golden Pothos
綠蘿也稱為黃金葛，是台灣家庭最常見的藤蔓植物之一，因為生命力強、繁殖力高，不管你是吊掛、放書架還是插水繁殖，它都能迅速長出新根。綠蘿喜歡明亮但不直曬的環境，澆水則遵循「乾了再澆透」原則即可，只要給它一點空間，它就能一路垂掛下來，為家中增添自然風情。

▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）

空氣鳳梨 Air Plant
聽到「不用種在土裡」是不是覺得很神奇？空氣鳳梨就是這麼特別！它依靠葉面吸收空氣中的水分和養分，造型多變、擺設自由，是許多設計迷的心頭好。每周泡水一次或噴霧補水即可，只要記得通風乾燥避免爛根。拿它放在玻璃瓶、小木架或掛牆上，怎麼擺都美。

▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）▲盆栽,綠色植物,龜背芋,萬年青,黃金葛,空氣鳳梨。（圖／unsplash）

萬年青 Aglaonema
萬年青耐陰、葉片色彩多變，對光照要求不高，非常適合室內走道、玄關甚至浴室等低光區域。它的葉片偏厚，水分保持力強，澆水不用太頻繁，大約一周一次即可。除了顏值高，萬年青也有一定空氣淨化能力，是許多長輩也愛種的「傳統耐活派」代表。

▲▼ 盆栽,植物,澆水,澆花。（示意圖／pixabay）

另外別忘新手照顧3訣竅： 
搬到窗邊或使用植物燈 
澆水要「看乾不看時間」，手指插土是最好測試法 
通風超重要！避免悶住導致植物爛根或病菌滋生

關鍵字：

家居盆栽, 綠植養護, 新手必讀, 綠手指, 美觀空氣purifier

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