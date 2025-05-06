▲面對夏天的毒辣陽光，直播帶貨女王Smile娘娘大方分享她的美白密技：377光采美白安瓶，一瓶就能讓肌膚透亮無瑕。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／採訪報導

夏天到了！艷陽高照、紫外線強烈，對肌膚的傷害可不是開玩笑的，不僅會讓人膚色暗沉，還很容易長出令人頭痛的斑點。面對這樣的肌膚挑戰，直播界帶貨女王Smile娘娘仍然可以保持皮膚水嫩透亮的絕佳狀態，原來她的秘密武器是BIO UP「377光采美白安瓶」，美白成分全面升級，添加CUT 8美白專利配方，高酵密集調理曬後肌膚，同時針對紫外線及藍光進行修復，難怪Smile娘娘不論是上鏡還是真人的肌膚狀態，都完美得讓人挑不出瑕疵。

夏天肌膚對策：防曬美白並行 377美白安瓶成分超強大！

Smile娘娘表示，像太陽光或是直播間的燈光都很容易讓人長斑，所以她的保養心法非常重視：防曬與美白並行！接觸銷售過那麼多知名厲害的保養美白產品，Smile首推BIO UP的「377光采美白安瓶」，內含有高純度99%的德國專利377亮白成分，結合包括拋光酵母、維他命C糖苷、菸醯胺、穀胱甘肽、百里香、虎耳草及黃芩根7種美白重點成分；搭配BIO UP經典「雞尾酒專利配方」作為基底，內含清酒精純（a-GG）、日本黃金麴及和歌山金賞酒粕等成分，其中以名水「月山-朝日山系」釀製產出「阿魏酸乙酯」，富含強大的寶寶胺基酸，兼具紫外線與藍光防護，有效預防老化及修護肌膚；小分子的獨特結構則具有極佳的滲透力，肌膚很容易吸收，快速煥新改善暗沉膚況。

▲BIO UP全新升級的377光采美白安瓶，搭載多項專利美白成分，無論是曬後修復還是日常保養，都是Smile的首選。

377美白安瓶＋超導青春露＝自製美白面膜，敷完水嫩透亮！

那該怎麼使用BIO UP 377光采美白安瓶，才能讓這樣的美白好物發揮最大功用呢？Smile不藏私公布她的保養秘技！每晚夜間保養的敷臉部分，Smile會使用同樣具有保養抗老作用的BIO UP紅妍超導青春露，將紙膜完全浸濕，再滴入適量的377光采美白安瓶，一片效果超強的自製美白面膜就完成了！她笑說最重要的秘訣就是「用量不要省！」用量一定要足夠，才能達到美白效果，讓肌膚在整晚的修護下恢復光采，隔天早上睡醒，素顏肌膚變得光澤十足，氣色美到像在發光。

▲▼Smile分享她DIY的超強美白面膜，用的就是BIO UP的377光采美白安瓶和紅妍超導青春露（下圖）。

除了自製美白面膜，Smile還透露「其實我常常會把377光采美白安瓶加在粉底液、防曬乳裡使用，甚至洗完澡擦的乳液也能加入377光采美白安瓶。」她表示，由於377光采美白安瓶的成分不刺激，就連孕婦也能使用，相當令人安心，因此融入乳液中擦在如腋下、膝蓋、腳趾、臀部等容易乾燥的部位都很適合，不僅能夠讓肌膚獲得充足保護還能兼顧美白，保養效率超高！

▲將377光采美白安瓶加進乳液、防底液等保養美妝品中，全身亮白不是夢。

377美白安瓶質地清爽，加入底妝不打架、再添美白防護功能！

白天保養流程，Smile則是會在粉底液中加入377光采美白安瓶之外，再擦上BIO UP的全效防護光采素顏霜加強防曬，結合珍稀晶石成分和先進科技，瞬間提亮膚色、打造如陶瓷般光滑的肌膚。夏天保養加化妝最怕厚重黏膩感，但Smile笑說完全不需要擔心，377光采美白安瓶和全效防護光采素顏霜的質地可以說是極度清爽，非常絲滑好延展，「一抹就瞬間吸收進去了」，簡直是懶人必備的美白神器，雙重美白加持下讓人隨時隨地保持完美無瑕的肌膚。

▲▼Smile笑說看質地就知道377光采美白安瓶「夠濃夠精華」，但非常好推開一秒吸收不厚重也不黏膩（上圖）；出門前的她會再擦全效防護光采素顏霜（下圖）加強防曬。

這個夏天還在為肌膚的美白煩惱嗎？選對產品就是最關鍵的一步，無論是日間還是夜間，從內到外全方位修護肌膚，打造水嫩透亮的美肌，不妨跟著Smile娘娘一起，透過BIO UP的377光采美白安瓶，實現亮白無負擔的透亮美肌，讓這個夏天輕鬆擁有白皙、均勻的肌膚，迎接每一個陽光明媚的日子。

▲跟著Smile備妥夏日神器「377光采美白安瓶」，今夏就能為自己打造亮白透亮肌膚。