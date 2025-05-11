fb ig video ETtoday search mobile

想知道對方是否對你有好感？用1動作就能巧妙試探

>

▲杯子,酒杯,高腳杯,餐具,乾杯,聚會,紅酒,陶杯,馬克杯。（圖／unsplash）

▲用杯子就能測試對方心中對你的想法。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導 

你是否曾和某人吃飯、聊天，內心暗暗想知道：「他對我到底有沒有感覺？是不是對我也有點好感？」網路上流傳一種簡單的互動觀察法稱為「杯子效應」。其背後的心理邏輯其實有些醫學概念，多少可以透露對方心中對你的態度，也成為一種簡單試探的方法。

▲杯子,酒杯,高腳杯,餐具,乾杯,聚會,紅酒,陶杯,馬克杯。（圖／unsplash）

「杯子效應」是什麼？
所謂「杯子效應」是指當你與某人共處一桌時，試著將自己的水杯，悄悄移近對方的杯子。若對方沒有把自己的杯子移遠，也沒有出現排斥或不適的反應，可能透露出他對你沒有防備、甚至願意接受更近一步的關係。

反之，若對方立即將杯子移遠，則可能代表對彼此間的距離仍有所保留。這樣的行為觀察，雖屬坊間說法，但與心理學上「人際距離」的研究存在一定的對應關聯。

▲▼酒杯,高腳杯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

微距離背後的心理機制
心理學家早已指出，人與人之間的「物理距離」常常反映出心理距離。美國人類學家愛德華・霍爾（Edward T. Hall）在 1960 年代提出「親密距離理論（Proxemics）」，明確劃分了人際互動中不同層級的空間範圍，例如親密距離、個人距離、社交距離與公眾距離。

在他的理論中，願意讓某人進入自己的個人空間（約 45 至 120 公分範圍）常被視為一種非語言的信任表達。若某人習慣保持距離、甚至主動調整物品位置以重設邊界，這可能代表他尚未對對方建立起足夠的心理安全感。

換句話說，「杯子測試」的行為雖非正式學術用語，但有點像是實驗觸及空間感與關係親疏之間的關聯，屬於一種生活化的解讀方式。

▲▼喝飲料,熱飲,馬克杯,杯子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實不只是杯子，這些小動作也藏著訊號，在人際互動中，還有許多肢體語言可作為觀察依據。以下這些細節，常被心理學家視為潛意識的情緒表現：

身體前傾：代表對你說的話感興趣，願意靠近。 
交叉雙臂：可能是保護自己，表示還有防備。 
手腳朝向你：代表對你敞開態度。 
視線是否穩定對視：可能反映出信任或好感。 

這些非語言訊號雖然不能成為絕對依據，卻是人與人之間無聲的溝通線索。細心觀察，有時比語言更能傳遞真實感受。無論是「杯子效應」或其他互動測試，最終都只是理解人際關係的一種工具。真誠、尊重與時間的累積，才是促進關係進展的核心關鍵。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

心理學, 互動觀察, 人際關係, 互動技巧, 非語言溝通

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧拆丸子頭痛到慘叫　嘆：沒有痛苦就沒有美麗

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩

「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩

光塗防曬還不夠！5款讓你「曬不黑食物」 幫助你白回來

光塗防曬還不夠！5款讓你「曬不黑食物」 幫助你白回來

Jennie這麼瘦也有小肚子！盤點5個「身體特徵」以為是缺點其實超有魅力 2025微風之夜18位貴婦刷千萬　秦漢帶孫女走壓軸 襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 潘瑋狂愛「錶王」方形錶　同系列連秀兩只 5款新手推薦盆栽　連植物殺手都能種出成就感 肖戰超萌工作花絮帥照！露燦笑體驗「豆豆鞋製作」　TOD’S同款單品曝光　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面