想知道對方是否對你有好感？用1動作就能巧妙試探

▲用杯子就能測試對方心中對你的想法。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否曾和某人吃飯、聊天，內心暗暗想知道：「他對我到底有沒有感覺？是不是對我也有點好感？」網路上流傳一種簡單的互動觀察法稱為「杯子效應」。其背後的心理邏輯其實有些醫學概念，多少可以透露對方心中對你的態度，也成為一種簡單試探的方法。

「杯子效應」是什麼？

所謂「杯子效應」是指當你與某人共處一桌時，試著將自己的水杯，悄悄移近對方的杯子。若對方沒有把自己的杯子移遠，也沒有出現排斥或不適的反應，可能透露出他對你沒有防備、甚至願意接受更近一步的關係。

反之，若對方立即將杯子移遠，則可能代表對彼此間的距離仍有所保留。這樣的行為觀察，雖屬坊間說法，但與心理學上「人際距離」的研究存在一定的對應關聯。

微距離背後的心理機制

心理學家早已指出，人與人之間的「物理距離」常常反映出心理距離。美國人類學家愛德華・霍爾（Edward T. Hall）在 1960 年代提出「親密距離理論（Proxemics）」，明確劃分了人際互動中不同層級的空間範圍，例如親密距離、個人距離、社交距離與公眾距離。

在他的理論中，願意讓某人進入自己的個人空間（約 45 至 120 公分範圍）常被視為一種非語言的信任表達。若某人習慣保持距離、甚至主動調整物品位置以重設邊界，這可能代表他尚未對對方建立起足夠的心理安全感。

換句話說，「杯子測試」的行為雖非正式學術用語，但有點像是實驗觸及空間感與關係親疏之間的關聯，屬於一種生活化的解讀方式。

其實不只是杯子，這些小動作也藏著訊號，在人際互動中，還有許多肢體語言可作為觀察依據。以下這些細節，常被心理學家視為潛意識的情緒表現：

身體前傾：代表對你說的話感興趣，願意靠近。

交叉雙臂：可能是保護自己，表示還有防備。

手腳朝向你：代表對你敞開態度。

視線是否穩定對視：可能反映出信任或好感。

這些非語言訊號雖然不能成為絕對依據，卻是人與人之間無聲的溝通線索。細心觀察，有時比語言更能傳遞真實感受。無論是「杯子效應」或其他互動測試，最終都只是理解人際關係的一種工具。真誠、尊重與時間的累積，才是促進關係進展的核心關鍵。

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