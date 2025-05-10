「大人版寶寶香」洗完澡的味道超上癮　4款推薦夏天噴剛好

▲寶寶香十分療癒。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天最怕的不是香水不夠，而是噴錯味道？當空氣悶熱、皮膚出油，濃甜香氣往往變成災難，這時候只有一種香氣能拯救我們－大人版的寶寶香，這種味道乾淨、皂感十足，像剛洗完澡一樣，還會讓人想抱緊處理！

喜歡柔和、親膚又自帶絲光質地的香氣，那就不能錯過Van Cleef & Arpels的「MUSC DE SOIE絲橙麝香」，前調的橙花與醛香像打開一扇迎面灑光的窗，中段白麝香與喀什米爾香調輕柔交疊，尾韻檀香與安息香如絲般包覆，彷彿香氣與體溫融為一體，這是一種不靠近聞不到，但聞到會上癮的香氣，安靜卻讓人難以忽視。

▲Van Cleef & Arpels MUSC DE SOIE絲橙麝香75ml／7,100元。（圖／吳雅鈴攝）

不只氣味療癒，連包裝都滿是「珠寶等級」的細節，香水瓶身設計延續「珠寶花園」系列的極簡高貴風格，方正厚實的玻璃瓶透出溫暖淡香精色澤，瓶蓋為亮黑琺瑯質感，瓶口以黑絲線緘封，還垂掛一枚細緻的VCA金屬小吊飾，擺在化妝台上就是一件精品。

▲外盒是專屬品牌色搭配經典浮雕壓紋，從裡到外都讓人感受到滿滿奢華儀式感。（圖／品牌提供）

接著是陽光與海風交錯出來的義式清新感，Acqua di Parma的地中海無花果淡香水，開場是無花果葉的青綠與柑橘果香融合，像走在阿瑪菲海岸的小巷裡，踩在白石子路上，鼻尖飄來混著海鹽味的果香氣，後調則是雪松與無花果木的柔和木質，整體香氣層次分明，卻不造作，療癒又放鬆，是「乾淨氣質型」必收香。

▲▲Acqua di Parma地中海無花果淡香水100ml／6,500元、180ml／8,500元。（圖／翻攝自小紅書）

來自義大利百年香氛老舖Santa Maria Novella的MUSCHIO ORO燦金麝香，則被喻為是一瓶宛如「氣味版棉被」的安心香，白花、鈴蘭、依蘭與鳶尾花交織成柔和花香，中段慢慢透出香草與麝香的溫潤氣息，像洗完澡披上白毛巾、剛吹完頭髮那一刻的自我療癒感，沒有負擔、不挑人、噴了只會加分，是會讓人絕對記得的體香級香水。

▲Santa Maria Novella MUSCHIO ORO燦金麝香50ml／3,450元、100ml／5,080元。（圖／品牌提供）

如果你想要一款日常好入手、香氣乾淨又能展現自我品味的選擇，john varvatos的工匠純淨淡香水會是不錯的起點，這瓶香水主打柑橘清新調，前調西柚與馬鞭草像早晨第一口清新空氣，中段揉合鼠尾草與薰衣草的草本香氣，後韻則是木質與麝香的溫潤包覆，整體氣味乾淨舒服，沒有侵略感，卻默默提升你給人的好印象，很適合當作你入門皂香世界的第一瓶。

▲john varvatos工匠純淨淡香水75ml／3,050元。（圖／品牌提供）

這幾款大人版寶寶香，不但讓你在夏天不再為香氣煩惱，更是穿搭與氣質的一部分，選對味道，你連汗流浹背都能香得很有品味。

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