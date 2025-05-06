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安格斯12星座一周運勢5／5-5／11　金牛迎來強運期、水瓶容易感到不安

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

彷彿啟動了1.25倍速的快轉模式，這周的牡羊一面渴望穩定的感情關係，一面又忍不住受到新鮮感吸引，在金星回歸順行的春日裡，單身羊特別容易被活潑外向的對象吸引，建議參加團體聚會或旅行活動，桃花會從互動中綻放。有伴者溝通欲望強，水星能量讓你想與對方談未來、談價值觀，但兩人想法不見得合拍，還需要耐心理出共識，也請「柔軟」一點說話。

金牛 4.21～5.20

這周的金牛既帶有金星的魅力，行動力也提升，在愛情與人際方面都是一年之中的強運期。單身者有太陽持續加持，越是自然地表達自己，越容易吸引誠懇的對象，在朋友聚會中有不錯的邂逅機會。不論單身與否，這周都能與閨蜜相處十分愉快，是分享心事、拉近情感的好時機。適時展現你質樸卻迷人的生活感，能讓人氣再度升溫。

雙子 5.21～6.20

雙子這周愛情運表現稍微顛簸。單身者想認識新朋友，需要先穩定情緒，避免因太過急躁、輕浮而錯失好感。有對象者則要注意因金錢、生活安排而引發彼此的小爭執，重要的是開誠布公地討論，不要冷戰。這周朋友之間容易有小誤解，不聽信流言蜚語之外，被誤解的機會也不小，與其辯解不如用行動證明。

巨蟹 6.21～7.21

隨著金星位移的腳步，巨蟹座這周將得以在感情與友情之間找到微妙的平衡。單身者可望在朋友介紹下遇見聊得來的新對象，不妨多參與社交活動，有伴侶的巨蟹則適合計劃居家約會，一起烹飪、布置空間，都能讓感情升溫。這段時間需要保持心胸開闊才能與身邊的伙伴維持良好的互動氛圍，別一味對別人貼標籤，客觀一點更能欣賞對方的優點！

獅子 7.22～8.22

明亮又開朗的獅子座能在金牛金星期帶來的務實風氣中，成為極度亮眼的所在，然而人際中則可能成為大家茶餘飯後的話梗，一舉一動都可能引發議論，建議多站在對方立場思考。單身者有望在工作場合、社交聚會中遇見欣賞你才華的人，記得適時展現自信又親切的一面。有伴侶者建議給彼此更多信任空間，少一點控制會更優。

處女 8.23～9.22

似有若無的情愫讓這周單身的處女座帶來了有點微妙愛情氣氛。單身者容易遇到內心有防備的對象，建議你千萬別急躁，放慢腳步，以朋友身份慢慢認識比較合適。有對象者要小心守護對方的秘密，並尊重對方的生活選擇。近期會是感情波折的高風險期，比起心機戰術，對處女座來說誠實溝通才能避免累積誤會與負評。

天秤 9.23～10.22

天秤座感情氛圍看似平和無害，但某些改變正在默默醞釀，與情人之間可以試著建立對未來的共識，避免不同的價值觀讓兩人漸行漸遠。單身的天秤感情進度並不算明顯，相反的，近期容易遇到需要時間磨合的對象，記得保持理性判斷，不要被一時感動沖昏頭。對於無端的情緒波動，建議冷處理、不要感情用事。

天蠍 10.23～11.22

追隨著太陽的腳步，天蠍座這周情感世界充滿了未知的變化，單身蠍可能會遇到神祕又有吸引力的對象，不妨用心關注身邊的對象，是否值得投入感情還需要你真實的感知。有伴侶者需要特別注意彼此的信任默契，避免無謂猜疑破壞感情。同儕之間則要小心資訊流通過快導致誤解，保持透明而開放式的溝通會是重要關鍵。

射手 11.23～12.21

愛情宮位中吉星照臨，這周射手能在團體中成為活潑而明亮的存在。單身者在戶外活動或朋友聚會中特別容易遇到聊得來的對象，雖然不見得能為感情帶來曙光，但只要保持開放心態，就能拓展生活圈，認識與自己不同的對象。有伴的射手感情發展穩定，不妨一同嘗試新事物，增添生活樂趣，但切忌過度玩笑引發無端的爭吵。

摩羯 12.22～1.19

這周感情宮位能受到太陽的照拂，單身者主動出擊能有脫單機會，特別是在志同道合的圈子裡，不需要太刻意掩飾好感。有伴侶的摩羯，與對方之間的默契還需要藉著生活提升，不妨一起學習新技能，或多從事兩人活動增進默契。與同儕平輩的相處易因價值觀不同出現衝突，記得尊重彼此差異，多試著換位思考。

水瓶 1.20～2.18

金星位移新位置間接影響到水瓶，這周易因小事覺得不安，感覺燥動時可透過簡單的打坐、看書等自我療癒找回平衡，這周的你內心戲特別多，單身者對於愛情顯得有些矛盾，既渴望靠近又害怕受傷，建議多給自己一點空間與時間，有伴侶者需要釐清自己真正的需求與底線，有時候坦率表達內心想法，會比壓抑更有助於關係發展。

雙魚 2.19～3.20

雙魚豐沛又纖細的感知力能讓這周擁有愉快而融洽的同儕關係，但小心別太過投入朋友問題而忽略了自己。單身魚容易對身邊某個熟悉的人產生好感，建議你先別急著定義彼此關係，耐心培養默契會更佳。有對象者則適合安排浪漫行程，如看電影、共度甜蜜晚餐，都是讓感情自然升溫的好方法。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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