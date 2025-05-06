輕才能裝更多！女生單手也能拎的機能行李箱　高韌性硬殼超耐用

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

行李箱不只是外型要好看，輕盈更是首選，不僅可以裝下更多東西，推起來也比較不費力，近期就有不少質感新作，機能跟設計都很到位，想趁暑假出國的你立刻擁有！

＃TUMI 19 DEGREE LITE系列

商務人士都很愛的機能性品牌TUMI在2025年重磅推出19 DEGREE LITE系列，是品牌旗下最輕盈的硬殼行李箱，運用Tegris箱體材質打造，具有高韌性的特色，兼具輕盈與耐用，搭配低密度鎂合金伸縮拉桿，每一個細節都精密算計，輕到連女生都可以單手舉起，而且提供長程與短程托運行李箱、國際與洲際登機箱四種尺寸可以選擇，絕對是熱愛旅行人必推。

＃eminent萬國通路 Vista KK75行李箱

行李箱不只是出遊的工具，更是品味的象徵，萬國通路在2025年推出Vista KK75行李箱，以都市質感風格美學融入箱體設計，俐落線條以及簡約外型，搭配獨特寬拉桿，並且選用日本Hinomoto煞車輪系統，內裡TPU防水隔網與桃皮絨內襯打造細膩手感與耐磨度，重點是後方掛勾與側泡腳掛勾讓旅人大包小包，也絲毫不狼狽。

＃Crash Baggage Iconic 2.0 經典撞擊後背包

以趣味「撞凹」設計語言驚艷旅人的義大利品牌Crash Baggage，不只是把凹痕直接打造出行李箱，更是將其經典應用在包款之中，尤其是不少商務人士、自媒體創作者，出門絕對少不了筆電、相機，這款Iconic 2.0經典撞擊後背包採用硬殼設計，保護效果更好，同時搭載搭配筆電或平板夾層、防盜暗袋、彈性網袋等機能設計，再也不怕3C產品被摔壞。