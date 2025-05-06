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全台首間NB RUN運動體驗店最齊全機能服！ASPORT絕美新店必收款一次看

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記者鮑璿安 ／綜合報導

廣大運動迷又有新店可以逛起來！New Balance全台首家全新店型「NB RUN運動體驗店」正式進駐信義區，從入門級跑鞋到專業競速裝備，滿足各層級跑者的需求。而運動時尚指標ASPORT 迎來微風廣場全新門市開幕，店裝構造了簡潔舒適的空間，融入運動滾輪、幾何線條和和溫潤石材，同時也滿足大家一站式購物體驗，引進擁抱多元身型的 BEYOND YOGA、韓系美學融合加州風格的生活品牌 NYLORA、SPORTY & RICH 等品牌。

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）

「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。眾多跑者喜愛的Fresh Foam X 1080v14，以輕巧舒適腳感而走紅，採用升級版 Fresh Foam X 中底科技，搭配鮮明色調，輕鬆融入盛夏時光；專為「 TCS 倫敦馬拉松」特別設計的頂級賽事鞋FuelCell SuperComp Elite v4也能夠入手，雙層 PEBA FuelCell中底幫助跑者踏出卓越步伐。

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動時尚指標ASPORT 迎來微風廣場全新門市開幕。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲NYLORA Gabriel Top 側紐結斜片短版上衣粉。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲來自洛杉磯的 BEYOND YOGA是不少歐美名人的愛用品牌，（圖二）Spacedye 極簡平口上衣  午夜海軍藍。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

此次也特別介紹ASPORT門市全新單品，來自洛杉磯的 BEYOND YOGA是不少歐美名人的愛用品牌，無論是運動內衣、極簡平口上衣或是寬褲等品項，都能融入日常穿搭之中。Sporty & Rich風格融合 90 年代復古運動元素與極簡語彙，這季也打造了充滿美式運動風格的印花圓領T恤，注入品牌Logo以及學院風的標誌；偏好極簡格調的民眾，也不能忽略韓牌NYLORA的機能服飾，切換於運動與日常之間，而且在剪裁上特別有小巧思，像是斜領長袖上衣、側紐結斜片短版上衣，在小細節之中修飾女性身材曲線，不規則的設計更顯獨特魅力。即日起於 ASPORT 微風廣場門市，單筆消費滿 NT 20,000 元即贈 Spiritual Gangster 休閒背心一件。

關鍵字：

運動, 新店開幕, 運動時尚, ASPORT, NewBalance

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