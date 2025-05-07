為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著人們對於氣味更為敏感，不只是身體保持香味，居家、辦公或是睡眠空間，也都想要有迷人氣息，以下就盤點居家絕對不可以缺少的香氛好物，從洗衣、洗手、居室空間等不同場合、時間，都可以應用療癒的味道，增添美好儀式感。

＃(MALIN+GOETZ) 玫瑰香氛空間噴霧，147ml、售價1900元

有別於一般玫瑰香氣帶給人浪漫甜美，(MALIN+GOETZ)的玫瑰香氣更增添了一抹自信與力量感，推出之後大受粉絲喜愛，因此全面發表香氛空間噴霧，更加摩登現代氛圍的玫瑰氣息，輔以天竺葵、小荳蔻、黑胡椒的草本辛香，更加具有層次，搭載分子除臭技術，不適用香味壓過異味，而是轉換為怡人香氣，無酒精、無甲醛、不含paraben防腐劑配方，廚房、臥室都能放心使用。

＃寶格麗 ALLEGRA悅享盛典香氛蠟燭，250g、售價5925元

寶格麗ALLEGRA悅享盛典系列香氛，以1＋1的疊香模式，穿戴出專屬於自己的義大利風情，除了推出5種色彩的10款香氛之外，也將愉悅香氣延伸進生活之中，以具有代表性的三款香氣：璀璨嬌陽、花漾戀曲、無盡熱吻，設計出沐浴膠、護手霜、香氛蠟燭，其中，香氛蠟燭致敬羅馬永恆之城，透過白色素瓷雕刻出極簡線條，歷經3次燒製成就精緻觸感，內在選用高級椰子蠟與礦物蠟，散發迷人香氣同時，更是居家最美光景。

＃Bondi Wash 桂花及桉樹洗衣精－BEAST聯名版，500ml、售價750元

台灣天氣潮濕，衣服沒有徹底乾燥，很容易出現霉味，即使身體噴了再香的香水，衣服一穿立刻走味，重視居家生活的澳洲品牌Bondi Wash將天然純淨植萃帶進家中，首度與東方花藝BEAST野獸派合作，透過帶有中式氛圍的桂花結合桉樹，打造100%天然成分的洗衣單品，運用椰子、玉米的天然界面活性劑，搭配蛋白酵素、澱粉酵素、纖維酵素等，能夠溫和守護衣物纖維，並且除去惱人異味。