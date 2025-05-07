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建立排毒習慣很重要！「5個方法」教你丟掉負能量

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▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

▲少看會讓你否定自己的社群內容。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

負能量人人都會有，那麼要如何做呢？要「丟掉負能量」，並非要壓抑情緒，而是學會與情緒共處、轉化與釋放。以下是幾個具體而實用的方法，幫助你在日常生活中減少負面能量的累積與影響。

#情緒書寫法

每天花10分鐘，把煩惱、怒氣、委屈、焦慮寫在紙上，不必修飾文句，只需真實抒發。寫完之後可以選擇撕掉或燒掉，象徵把負能量釋放出去。這種方式能幫助大腦整理情緒，也讓潛意識獲得釋放。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#有意識地深呼吸

當你感到情緒快要爆炸或很低落時，嘗試做3–5分鐘的深呼吸練習（4秒吸氣、6秒吐氣）。專注呼吸可以讓交感神經（戰或逃模式）轉為副交感神經（放鬆模式），快速平穩內在波動。

#找朋友傾訴或適度說出口

找一個信任的人談談你的感受，不用急著尋求解決方案。只是「被聽見」就能有效釋放情緒壓力。如果不方便與人談話，也可以對著鏡子說出來。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#建立「排毒」習慣

選擇一種讓你放鬆的行為當成情緒「排毒儀式」，像是散步、泡澡、聽音樂、做瑜伽、畫畫、看海。這些活動會激發大腦的多巴胺與血清素，有助轉化壓力與負能量。

#遠離消耗你的人事物

觀察自己每次與哪些人互動後會覺得累或被拖垮？如果可以，減少與「能量吸血鬼」的接觸。也要少看讓你焦慮或自我否定的社群內容，社群斷捨離是現代必修課。

關鍵字：

情緒管理, 負能量, 心理健康, 情緒釋放, 情緒排毒

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