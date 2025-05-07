fb ig video ETtoday search mobile

90年代性感女神掰了濃妝　改穿綴滿培育鑽石禮服吸睛

>

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／翻攝ｉｇ）

▲潘蜜拉安德森（左）身穿Tory Burch設計、鑲嵌26克拉Pandora實驗室培育鑽石的禮服出席Met Gala。（圖／翻攝theofficialpandora IG）

記者陳雅韻／台北報導

90年代性感女神潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）是2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala的座上賓之一，57歲的她近幾年已不再濃妝艷抹，改以清新妝容配上妹妹頭短髮俏麗現身，她所穿的銀色閃亮禮服也很吸睛，出自美國設計師品牌Tory Burch的設計，飾以丹麥品牌Pandora的實驗室培育鑽石，閃爆全場。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／翻攝ｉｇ）

▲潘蜜拉安德森的閃亮耳掛也出自Pandora。（圖／翻攝theofficialpandora IG）

過去影展或頒獎典禮的紅毯，都是一線珠寶品牌的天下，近來丹麥首飾品牌Pandora與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也在國際盛會搶得一席之地。潘蜜拉安德森參加Met Gala所穿的船形領長袖禮服，即綴滿Pandora約26克拉的實驗室培育鑽石，右耳所戴的耳掛也出自Pandora，華麗至極。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／翻攝ｉｇ）

▲施華洛世奇全球創意總監Giovanna Engelbert（左二）與崔素拉（左）、Adut Akech（右二）、Alex Consani身穿水晶裝出席Met Gala。（圖／施華洛世奇提供）

施華洛世奇全球創意總監Giovanna Engelbert則循往例，再度為Ｍet Gala設計戰袍，此次她與名模Adut Akech、Alex Consani及崔素拉分別穿上綠色、粉紅色、白色與藍色華服登場，每一套造型都鑲嵌數十萬顆精密切割的施華洛世奇水晶，並輔以刺繡羽毛細節，再戴上尚未發表的訂製首飾，成為當晚最耀眼的女團。

►Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪

►妮可基嫚戴CINDY CHAO珠寶閃耀Met Gala　席德妮巨鑽戒刻愛犬名

關鍵字：

Pandora, 潘蜜拉安德森, 施華洛世奇, Swarovski

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【落漆！】 #澎湖 #花火節 無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機 Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪 昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加 林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面