90年代性感女神掰了濃妝　改穿綴滿培育鑽石禮服吸睛

▲潘蜜拉安德森（左）身穿Tory Burch設計、鑲嵌26克拉Pandora實驗室培育鑽石的禮服出席Met Gala。（圖／翻攝theofficialpandora IG）

記者陳雅韻／台北報導

90年代性感女神潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）是2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala的座上賓之一，57歲的她近幾年已不再濃妝艷抹，改以清新妝容配上妹妹頭短髮俏麗現身，她所穿的銀色閃亮禮服也很吸睛，出自美國設計師品牌Tory Burch的設計，飾以丹麥品牌Pandora的實驗室培育鑽石，閃爆全場。





▲潘蜜拉安德森的閃亮耳掛也出自Pandora。（圖／翻攝theofficialpandora IG）

過去影展或頒獎典禮的紅毯，都是一線珠寶品牌的天下，近來丹麥首飾品牌Pandora與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也在國際盛會搶得一席之地。潘蜜拉安德森參加Met Gala所穿的船形領長袖禮服，即綴滿Pandora約26克拉的實驗室培育鑽石，右耳所戴的耳掛也出自Pandora，華麗至極。





▲施華洛世奇全球創意總監Giovanna Engelbert（左二）與崔素拉（左）、Adut Akech（右二）、Alex Consani身穿水晶裝出席Met Gala。（圖／施華洛世奇提供）

施華洛世奇全球創意總監Giovanna Engelbert則循往例，再度為Ｍet Gala設計戰袍，此次她與名模Adut Akech、Alex Consani及崔素拉分別穿上綠色、粉紅色、白色與藍色華服登場，每一套造型都鑲嵌數十萬顆精密切割的施華洛世奇水晶，並輔以刺繡羽毛細節，再戴上尚未發表的訂製首飾，成為當晚最耀眼的女團。

